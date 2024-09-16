Неадекват, ударивший девочку по голове в Екатеринбурге, задержан

В Екатеринбурге полиция задержала 54-летнего мужчину, который ударил девятилетнюю девочку кулаком по голове. Подозреваемый, ранее судимый и неоднократно привлекавшийся к ответственности за мелкое хулиганство, был доставлен в отдел полиции для дачи показаний. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий моими коллегами из Екатеринбурга задержан и доставлен в территориальный отдел полиции подозреваемый в причинении побоев несовершеннолетней девочке. Им оказался ранее судимый, безработный 54-летний местный житель. Также он неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство», — написала Волк в своем telegram-канале.
В настоящий момент задержанный мужчина дает показания полиции. По итогам допроса будет принято процессуальное решение.
Инцидент произошел в супермаркете на Шишимской, 10. Мужчина с размаху ударил девятилетнюю девочку кулаком по голове. В результате ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Ее отец написал заявление в полицию.
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