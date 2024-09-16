16 сентября 2024

Неадекват, ударивший девочку по голове в Екатеринбурге, задержан

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , арестант, руки, наручники
Сейчас задержанный мужчина дает показания полиции (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге полиция задержала 54-летнего мужчину, который ударил девятилетнюю девочку кулаком по голове. Подозреваемый, ранее судимый и неоднократно привлекавшийся к ответственности за мелкое хулиганство, был доставлен в отдел полиции для дачи показаний. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий моими коллегами из Екатеринбурга задержан и доставлен в территориальный отдел полиции подозреваемый в причинении побоев несовершеннолетней девочке. Им оказался ранее судимый, безработный 54-летний местный житель. Также он неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство», — написала Волк в своем telegram-канале.

В настоящий момент задержанный мужчина дает показания полиции. По итогам допроса будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел в супермаркете на Шишимской, 10. Мужчина с размаху ударил девятилетнюю девочку кулаком по голове. В результате ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Ее отец написал заявление в полицию.

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В Екатеринбурге полиция задержала 54-летнего мужчину, который ударил девятилетнюю девочку кулаком по голове. Подозреваемый, ранее судимый и неоднократно привлекавшийся к ответственности за мелкое хулиганство, был доставлен в отдел полиции для дачи показаний. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В результате оперативно-розыскных мероприятий моими коллегами из Екатеринбурга задержан и доставлен в территориальный отдел полиции подозреваемый в причинении побоев несовершеннолетней девочке. Им оказался ранее судимый, безработный 54-летний местный житель. Также он неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство», — написала Волк в своем telegram-канале. В настоящий момент задержанный мужчина дает показания полиции. По итогам допроса будет принято процессуальное решение. Инцидент произошел в супермаркете на Шишимской, 10. Мужчина с размаху ударил девятилетнюю девочку кулаком по голове. В результате ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Ее отец написал заявление в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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