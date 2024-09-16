16 сентября 2024

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее он был осужден в Бельгии к 29 годам заключения Фото:

Испанская Национальная полиция задержала одного из самых разыскиваемых преступников в Европе. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Испании.

«Сотрудники Национальной полиции арестовали в Мадриде одного из самых разыскиваемых людей в Европе, обвиняемого в торговле наркотиками. Он вместе с другими членами семьи и ближайшим окружением возглавлял преступную организацию», — говорится в заявлении МВД. По информации МВД Испании, задержанный был осужден в Бельгии к 29 годам тюремного заключения за свою преступную деятельность в период с 2014 по 2018 год, в ходе которой он заработал более 4 млн евро.

Ранее Мосгорсуд приговорил криминального авторитета Давида Чачибая к 15 годам колонии, передает «Национальная служба новостей». Чичибай был задержан в марте 2022 года на территории Египта. Позже он был экстрадирован в Россию, сообщает телеканал 360.

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Испанская Национальная полиция задержала одного из самых разыскиваемых преступников в Европе. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Испании. «Сотрудники Национальной полиции арестовали в Мадриде одного из самых разыскиваемых людей в Европе, обвиняемого в торговле наркотиками. Он вместе с другими членами семьи и ближайшим окружением возглавлял преступную организацию», — говорится в заявлении МВД. По информации МВД Испании, задержанный был осужден в Бельгии к 29 годам тюремного заключения за свою преступную деятельность в период с 2014 по 2018 год, в ходе которой он заработал более 4 млн евро. Ранее Мосгорсуд приговорил криминального авторитета Давида Чачибая к 15 годам колонии, передает «Национальная служба новостей». Чичибай был задержан в марте 2022 года на территории Египта. Позже он был экстрадирован в Россию, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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