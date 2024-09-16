В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

17 сентября 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Ранее он был осужден в Бельгии к 29 годам заключения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Испанская Национальная полиция задержала одного из самых разыскиваемых преступников в Европе. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Испании. «Сотрудники Национальной полиции арестовали в Мадриде одного из самых разыскиваемых людей в Европе, обвиняемого в торговле наркотиками. Он вместе с другими членами семьи и ближайшим окружением возглавлял преступную организацию», — говорится в заявлении МВД. По информации МВД Испании, задержанный был осужден в Бельгии к 29 годам тюремного заключения за свою преступную деятельность в период с 2014 по 2018 год, в ходе которой он заработал более 4 млн евро. Ранее Мосгорсуд приговорил криминального авторитета Давида Чачибая к 15 годам колонии, передает «Национальная служба новостей». Чичибай был задержан в марте 2022 года на территории Египта. Позже он был экстрадирован в Россию, сообщает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Испанская Национальная полиция задержала одного из самых разыскиваемых преступников в Европе. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Испании. «Сотрудники Национальной полиции арестовали в Мадриде одного из самых разыскиваемых людей в Европе, обвиняемого в торговле наркотиками. Он вместе с другими членами семьи и ближайшим окружением возглавлял преступную организацию», — говорится в заявлении МВД. По информации МВД Испании, задержанный был осужден в Бельгии к 29 годам тюремного заключения за свою преступную деятельность в период с 2014 по 2018 год, в ходе которой он заработал более 4 млн евро. Ранее Мосгорсуд приговорил криминального авторитета Давида Чачибая к 15 годам колонии, передает «Национальная служба новостей». Чичибай был задержан в марте 2022 года на территории Египта. Позже он был экстрадирован в Россию, сообщает телеканал 360.