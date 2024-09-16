В Молдавии могут исключить русский язык после президентских выборов

17 сентября 2024 в 02:44 Размер текста - 17 +

В случае победы Санду все, что связано с русским и русскими, «будет искоренено» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В Молдавии исключат русский язык из официального оборота, в случае победы на выборах действующего президента страны Майи Санду. Власти давно бы это уже сделали, но ждут референдума и выборов, заявил лидер оппозиции Илан Шор. «Если действующий президент Молдавии Майя Санду выиграет выборы, русский язык будет исключен из официального оборота. В случае победы Санду все, что связано с русским и русскими, „будет искоренено“», — заявил Шор в интервью «Известиям». Власти уже давно бы это сделали, но ждут выборов и референдума, говорит Шор. «Правящая PAS („Действие и солидарность“ — прим. URA.RU) презирает русскоязычное население страны. Они изо всех сил вымарывают и очерняют советское прошлое. Поэтому все, что связано с русским и русскими, они будут искоренять», — уверен он. На сегодняшний день в Молдавии документооборот дублируется на русский язык. Властям вряд ли удастся в ближайшие годы отказаться от официального использования русского, уверены в экспертном сообществе. «Тем более, что значительная доля жителей страны не владеет молдавским», — поясняют эксперты. Президентские выборы в республике пройдут 20 октября. Экс-президент Молдавии Игорь Додон ранее призвал не признавать президентом Санду, если она победит на выборах. Он высказал уверенность, что внутри страны она проиграет. Политик утверждает, что большинство молдавских граждан не признают выборы, но их признает Запад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Молдавии исключат русский язык из официального оборота, в случае победы на выборах действующего президента страны Майи Санду. Власти давно бы это уже сделали, но ждут референдума и выборов, заявил лидер оппозиции Илан Шор. «Если действующий президент Молдавии Майя Санду выиграет выборы, русский язык будет исключен из официального оборота. В случае победы Санду все, что связано с русским и русскими, „будет искоренено“», — заявил Шор в интервью «Известиям». Власти уже давно бы это сделали, но ждут выборов и референдума, говорит Шор. «Правящая PAS („Действие и солидарность“ — прим. URA.RU) презирает русскоязычное население страны. Они изо всех сил вымарывают и очерняют советское прошлое. Поэтому все, что связано с русским и русскими, они будут искоренять», — уверен он. На сегодняшний день в Молдавии документооборот дублируется на русский язык. Властям вряд ли удастся в ближайшие годы отказаться от официального использования русского, уверены в экспертном сообществе. «Тем более, что значительная доля жителей страны не владеет молдавским», — поясняют эксперты. Президентские выборы в республике пройдут 20 октября. Экс-президент Молдавии Игорь Додон ранее призвал не признавать президентом Санду, если она победит на выборах. Он высказал уверенность, что внутри страны она проиграет. Политик утверждает, что большинство молдавских граждан не признают выборы, но их признает Запад.