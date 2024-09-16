Глава СК взялся за дело свердловской школьницы, которую нашли с пробитой головой

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования инцидента с пропавшей в селе Мостовское (Верхняя Пышма, Свердловская область) школьницей, которую нашли ночью 16-го сентября в тяжелом состоянии в кювете. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Дано поручение исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить по обстоятельствам произошедшего и о ходе расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Отмечается, что свердловский СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, описанного в статье 111 Уголовного кодекса РФ.
Школьница была найдена в кювете с пробитой головой и переломом руки после того, как не вернулась домой с прогулки вечером 15 сентября. Девочку искали полиция, волонтеры и местные жители, и нашли около двух часов ночи 16 сентября. Источник URA.RU рассказал, что рассматриваются версии нападения и ДТП, хотя последняя кажется менее вероятной из-за низкой автомобильной активности по сельской дороге.
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