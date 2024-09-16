16 сентября 2024

Глава СК взялся за дело свердловской школьницы, которую нашли с пробитой головой

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования инцидента с пропавшей в селе Мостовское (Верхняя Пышма, Свердловская область) школьницей, которую нашли ночью 16-го сентября в тяжелом состоянии в кювете. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Дано поручение исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить по обстоятельствам произошедшего и о ходе расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Отмечается, что свердловский СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, описанного в статье 111 Уголовного кодекса РФ.

Школьница была найдена в кювете с пробитой головой и переломом руки после того, как не вернулась домой с прогулки вечером 15 сентября. Девочку искали полиция, волонтеры и местные жители, и нашли около двух часов ночи 16 сентября. Источник URA.RU рассказал, что рассматриваются версии нападения и ДТП, хотя последняя кажется менее вероятной из-за низкой автомобильной активности по сельской дороге.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования инцидента с пропавшей в селе Мостовское (Верхняя Пышма, Свердловская область) школьницей, которую нашли ночью 16-го сентября в тяжелом состоянии в кювете. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Дано поручение исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить по обстоятельствам произошедшего и о ходе расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Отмечается, что свердловский СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, описанного в статье 111 Уголовного кодекса РФ. Школьница была найдена в кювете с пробитой головой и переломом руки после того, как не вернулась домой с прогулки вечером 15 сентября. Девочку искали полиция, волонтеры и местные жители, и нашли около двух часов ночи 16 сентября. Источник URA.RU рассказал, что рассматриваются версии нападения и ДТП, хотя последняя кажется менее вероятной из-за низкой автомобильной активности по сельской дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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