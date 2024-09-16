Байден и Трамп обсудили меры безопасности после покушения

17 сентября 2024 в 04:27 Размер текста - 17 +

Байден позвонил Трампу после попытки покушения на него Фото: wikimedia.org/The White House новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Действующий президент США Джо Байден созвонился с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом, чтобы обсудить безопасность последнего после покушения. Этой информацией поделилась пресс-служба Белого дома. «Байден поговорил с Трампом и выразил свое облегчение тем, что он в безопасности. В ходе звонка обсуждались меры защиты со стороны секретных служб», — цитату ведомства приводит РИА Новости. В сообщении указано — беседа была теплой. В конце Трамп поблагодарил собеседника за звонок. На предвыборном митинге во время встречи с избирателями в Пенсильвании 13 июля Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое — пострадали. Вторая попытка покушения на кандидата в президенты США случилась 15 сентября. Сейчас ФБР изучает данные о вербовке наемников для ВСУ нападавшим на Трампа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий президент США Джо Байден созвонился с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом, чтобы обсудить безопасность последнего после покушения. Этой информацией поделилась пресс-служба Белого дома. «Байден поговорил с Трампом и выразил свое облегчение тем, что он в безопасности. В ходе звонка обсуждались меры защиты со стороны секретных служб», — цитату ведомства приводит РИА Новости. В сообщении указано — беседа была теплой. В конце Трамп поблагодарил собеседника за звонок. На предвыборном митинге во время встречи с избирателями в Пенсильвании 13 июля Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое — пострадали. Вторая попытка покушения на кандидата в президенты США случилась 15 сентября. Сейчас ФБР изучает данные о вербовке наемников для ВСУ нападавшим на Трампа.