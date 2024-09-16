16 сентября 2024

Байден и Трамп обсудили меры безопасности после покушения

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Дональд Трамп, трамп дональд
Байден позвонил Трампу после попытки покушения на него Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Действующий президент США Джо Байден созвонился с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом, чтобы обсудить безопасность последнего после покушения. Этой информацией поделилась пресс-служба Белого дома.

«Байден поговорил с Трампом и выразил свое облегчение тем, что он в безопасности. В ходе звонка обсуждались меры защиты со стороны секретных служб», — цитату ведомства приводит РИА Новости. В сообщении указано — беседа была теплой. В конце Трамп поблагодарил собеседника за звонок.

На предвыборном митинге во время встречи с избирателями в Пенсильвании 13 июля Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое — пострадали. Вторая попытка покушения на кандидата в президенты США случилась 15 сентября. Сейчас ФБР изучает данные о вербовке наемников для ВСУ нападавшим на Трампа.

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Действующий президент США Джо Байден созвонился с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом, чтобы обсудить безопасность последнего после покушения. Этой информацией поделилась пресс-служба Белого дома. «Байден поговорил с Трампом и выразил свое облегчение тем, что он в безопасности. В ходе звонка обсуждались меры защиты со стороны секретных служб», — цитату ведомства приводит РИА Новости. В сообщении указано — беседа была теплой. В конце Трамп поблагодарил собеседника за звонок. На предвыборном митинге во время встречи с избирателями в Пенсильвании 13 июля Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое — пострадали. Вторая попытка покушения на кандидата в президенты США случилась 15 сентября. Сейчас ФБР изучает данные о вербовке наемников для ВСУ нападавшим на Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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