Байден и Трамп обсудили меры безопасности после покушения

Действующий президент США Джо Байден созвонился с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом, чтобы обсудить безопасность последнего после покушения. Этой информацией поделилась пресс-служба Белого дома.
«Байден поговорил с Трампом и выразил свое облегчение тем, что он в безопасности. В ходе звонка обсуждались меры защиты со стороны секретных служб», — цитату ведомства приводит РИА Новости. В сообщении указано — беседа была теплой. В конце Трамп поблагодарил собеседника за звонок.
На предвыборном митинге во время встречи с избирателями в Пенсильвании 13 июля Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое — пострадали. Вторая попытка покушения на кандидата в президенты США случилась 15 сентября. Сейчас ФБР изучает данные о вербовке наемников для ВСУ нападавшим на Трампа.
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