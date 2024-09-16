16 сентября 2024

ФБР изучает данные о вербовке людей для ВСУ подозреваемым в покушении на Трампа

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Покушение на Дональда Трампа произошло 15 сентября Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

ФБР обратилось к нескольким компаниям с просьбой предоставить данные аккаунтов человека, подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Ведомство подозревает, что он пытался набирать военных для участия в конфликте на Украине.

«Мы изучаем сообщения СМИ и его публичные заявления о том, что он хотел завербовать афганских солдат и других людей для борьбы за Украину», — сказал специальный агент ФБР Джеффри Велтри на пресс-конференции, передает CNN. Он подчеркнул серьезность ситуации с покушением на Трампа и намерение ФБР выяснить мотивы подозреваемого. В настоящее время нет информации о возможных соучастниках. Секретная служба США заявила, что предполагаемый преступник не производил выстрелов и Трамп не находился в его поле зрения.

Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября. По данным правоохранительных органов, подозреваемого зовут Райан Уэсли Раут. По данным газеты The New York Post, Раут поддерживал Киев и предлагал отправку американских ветеранов на Украину. Офицер отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Александр Шагури подтвердил, что Раут связывался с иностранным легионом Украины.

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ФБР обратилось к нескольким компаниям с просьбой предоставить данные аккаунтов человека, подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Ведомство подозревает, что он пытался набирать военных для участия в конфликте на Украине. «Мы изучаем сообщения СМИ и его публичные заявления о том, что он хотел завербовать афганских солдат и других людей для борьбы за Украину», — сказал специальный агент ФБР Джеффри Велтри на пресс-конференции, передает CNN. Он подчеркнул серьезность ситуации с покушением на Трампа и намерение ФБР выяснить мотивы подозреваемого. В настоящее время нет информации о возможных соучастниках. Секретная служба США заявила, что предполагаемый преступник не производил выстрелов и Трамп не находился в его поле зрения. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября. По данным правоохранительных органов, подозреваемого зовут Райан Уэсли Раут. По данным газеты The New York Post, Раут поддерживал Киев и предлагал отправку американских ветеранов на Украину. Офицер отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Александр Шагури подтвердил, что Раут связывался с иностранным легионом Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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