16 сентября 2024

Глава «ЕРСМ Сибири», задержанный из-за хищений у Минобороны, пытался сбежать

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Следователи намерены ходатайствовать о заключении задержанного под стражу
Следователи намерены ходатайствовать о заключении задержанного под стражу Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Руководитель «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков при задержании пытался сбежать от силовиков через крышу дома. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи.

«Роман Безруков при задержании пытался скрыться. Из квартиры по лестнице он вылез на крышу. Оттуда его пришлось снимать сотрудникам СОБР», — своего собеседника цитирует ТАСС.

По мнению следствия, с мая 2021 года по март 2023 года Безруков вместе с неустановленными лицами похищал средства, предназначенные для исполнения госконтракта. Злоумышленники использовали фиктивные финансовые операции для перевода денег в теневой оборот и последующего обналичивая. Из материалов дела следует — Безруков незаконно присвоил себе не менее 993 миллионов 812 тысяч рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.

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Руководитель «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков при задержании пытался сбежать от силовиков через крышу дома. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи. «Роман Безруков при задержании пытался скрыться. Из квартиры по лестнице он вылез на крышу. Оттуда его пришлось снимать сотрудникам СОБР», — своего собеседника цитирует ТАСС. По мнению следствия, с мая 2021 года по март 2023 года Безруков вместе с неустановленными лицами похищал средства, предназначенные для исполнения госконтракта. Злоумышленники использовали фиктивные финансовые операции для перевода денег в теневой оборот и последующего обналичивая. Из материалов дела следует — Безруков незаконно присвоил себе не менее 993 миллионов 812 тысяч рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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