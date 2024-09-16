Глава «ЕРСМ Сибири», задержанный из-за хищений у Минобороны, пытался сбежать

Руководитель «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков при задержании пытался сбежать от силовиков через крышу дома. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи.
«Роман Безруков при задержании пытался скрыться. Из квартиры по лестнице он вылез на крышу. Оттуда его пришлось снимать сотрудникам СОБР», — своего собеседника цитирует ТАСС.
По мнению следствия, с мая 2021 года по март 2023 года Безруков вместе с неустановленными лицами похищал средства, предназначенные для исполнения госконтракта. Злоумышленники использовали фиктивные финансовые операции для перевода денег в теневой оборот и последующего обналичивая. Из материалов дела следует — Безруков незаконно присвоил себе не менее 993 миллионов 812 тысяч рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
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