Meta* заблокировала аккаунты RT и «Россия сегодня» на своих платформах

17 сентября 2024 в 05:42 Размер текста - 17 +

Корпорация Meta (признана экстремистской организацией в РФ) приняла решение заблокировать на своих платформах RT и медиагруппу «Россия сегодня». Об этом заявили в компании. «Мы расширили наши меры в отношении российских государственных СМИ. „Россия сегодня“, RT и другие связанные с ними организации теперь заблокированы в наших приложениях по всему миру в связи с попытками иностранного вмешательства», — говорится в заявлении корпорации. Об этом сообщили NBC. Ранее Минфин США ввел санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Позже Штаты ужесточили правила работы медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее компаний. * Meta признана экстремистской и запрещена в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Корпорация Meta (признана экстремистской организацией в РФ) приняла решение заблокировать на своих платформах RT и медиагруппу «Россия сегодня». Об этом заявили в компании. «Мы расширили наши меры в отношении российских государственных СМИ. „Россия сегодня“, RT и другие связанные с ними организации теперь заблокированы в наших приложениях по всему миру в связи с попытками иностранного вмешательства», — говорится в заявлении корпорации. Об этом сообщили NBC. Ранее Минфин США ввел санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Позже Штаты ужесточили правила работы медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее компаний. * Meta признана экстремистской и запрещена в РФ