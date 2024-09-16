16 сентября 2024

Meta* заблокировала аккаунты RT и «Россия сегодня» на своих платформах

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Корпорация Meta (признана экстремистской организацией в РФ) приняла решение заблокировать на своих платформах RT и медиагруппу «Россия сегодня». Об этом заявили в компании.

«Мы расширили наши меры в отношении российских государственных СМИ. „Россия сегодня“, RT и другие связанные с ними организации теперь заблокированы в наших приложениях по всему миру в связи с попытками иностранного вмешательства», — говорится в заявлении корпорации. Об этом сообщили NBC.

Ранее Минфин США ввел санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Позже Штаты ужесточили правила работы медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее компаний.

* Meta признана экстремистской и запрещена в РФ 

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Корпорация Meta (признана экстремистской организацией в РФ) приняла решение заблокировать на своих платформах RT и медиагруппу «Россия сегодня». Об этом заявили в компании. «Мы расширили наши меры в отношении российских государственных СМИ. „Россия сегодня“, RT и другие связанные с ними организации теперь заблокированы в наших приложениях по всему миру в связи с попытками иностранного вмешательства», — говорится в заявлении корпорации. Об этом сообщили NBC. Ранее Минфин США ввел санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Позже Штаты ужесточили правила работы медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее компаний. * Meta признана экстремистской и запрещена в РФ 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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