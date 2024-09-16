Meta* заблокировала аккаунты RT и «Россия сегодня» на своих платформах

Корпорация Meta (признана экстремистской организацией в РФ) приняла решение заблокировать на своих платформах RT и медиагруппу «Россия сегодня». Об этом заявили в компании.
«Мы расширили наши меры в отношении российских государственных СМИ. „Россия сегодня“, RT и другие связанные с ними организации теперь заблокированы в наших приложениях по всему миру в связи с попытками иностранного вмешательства», — говорится в заявлении корпорации. Об этом сообщили NBC.
Ранее Минфин США ввел санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Позже Штаты ужесточили правила работы медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее компаний.
* Meta признана экстремистской и запрещена в РФ
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