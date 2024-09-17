На Западе раскрыли, в чем боится признаться Зеленский

Зеленский боится публично признать потерю украинской территории
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Зеленский не хочет признавать утрату своих территорий на Украине
Зеленский не хочет признавать утрату своих территорий на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский готов отказаться от территорий, потерянных в ходе конфликта с Россией, но не сделает такого заявления публично. Об этом сообщает чешская газета Lidovky.

«Украинское политическое руководство в целом готово смириться с утратой части своей территории. Собственно говоря, они такой вариант давно рассматривают», — говорится в материале газеты. Отмечается, что Зеленский и его правительство намеренно отвергают такой исход, так как в случае признания потерь они совершат «политическое самоубийство» на Украине.

По информации издания, Украина сталкивается с убывающей надеждой на благоприятный исход конфликта и сокращением финансовой поддержки со стороны Запада. Это, по мнению авторов статьи, снижает шансы украинской армии на успешное наступление и заставляет Киев рассматривать отказ от территориальных претензий как реальный сценарий развития событий.

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Глава Украины Владимир Зеленский готов отказаться от территорий, потерянных в ходе конфликта с Россией, но не сделает такого заявления публично. Об этом сообщает чешская газета Lidovky. «Украинское политическое руководство в целом готово смириться с утратой части своей территории. Собственно говоря, они такой вариант давно рассматривают», — говорится в материале газеты. Отмечается, что Зеленский и его правительство намеренно отвергают такой исход, так как в случае признания потерь они совершат «политическое самоубийство» на Украине. По информации издания, Украина сталкивается с убывающей надеждой на благоприятный исход конфликта и сокращением финансовой поддержки со стороны Запада. Это, по мнению авторов статьи, снижает шансы украинской армии на успешное наступление и заставляет Киев рассматривать отказ от территориальных претензий как реальный сценарий развития событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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