Глава Украины Владимир Зеленский готов отказаться от территорий, потерянных в ходе конфликта с Россией, но не сделает такого заявления публично. Об этом сообщает чешская газета Lidovky.
«Украинское политическое руководство в целом готово смириться с утратой части своей территории. Собственно говоря, они такой вариант давно рассматривают», — говорится в материале газеты. Отмечается, что Зеленский и его правительство намеренно отвергают такой исход, так как в случае признания потерь они совершат «политическое самоубийство» на Украине.
По информации издания, Украина сталкивается с убывающей надеждой на благоприятный исход конфликта и сокращением финансовой поддержки со стороны Запада. Это, по мнению авторов статьи, снижает шансы украинской армии на успешное наступление и заставляет Киев рассматривать отказ от территориальных претензий как реальный сценарий развития событий.
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