Челябинский врач посоветовал завести своего психотерапевта, чтобы не впасть в депрессию

Челябинский врач Угнивенко: заведите психотерапевта, чтобы не впасть в депрессию

17 сентября 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

В России 30% населения имеет генетическую предрасположенность к депрессии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России около 30% населения имеет генетическую предрасположенность к появлению депрессии, что ставит их в группу риска. Важность обращения к психотерапевту для профилактики и лечения заболевания подчеркнул замглавврача городской больницы №1 Челябинска Максим Угнивенко. «От 10 до 30% европейцев имеют предрасположенность к депрессии. В России эта цифра около 30%. Это не означает, что каждый заболеет, но они находятся в группе риска. В общем, заводите своего психотерапевта», — написал Угнивенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Врач указал на различия в восприятии стресса и депрессии в российском обществе и восточных странах, где коллективизм служит защитой от этого заболевания. В то же время в России часто подавляют отрицательные эмоции, что может привести к развитию депрессии. Угнивенко призывает не игнорировать проблему и обращаться за профессиональной помощью, а не ограничиваться «народными» методами лечения. «Психотерапевтами у нас „работают“ друзья или подруги, которым можно в распитии поведать о „своем“ или поплакаться в жилетку… Склонных к депрессии больных надо обучать различным методам преодоления отрицательных эмоций», — пишет Угнивенко. Чтобы не впасть в депрессию осенью, нужно больше спать и заботиться о своем ментальном здоровье, рассказала ранее психолог Ирина Польгун. Специалист посоветовала сохранить в памяти все события, воспоминания о которых вызывают улыбку и приятные ощущения в теле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России около 30% населения имеет генетическую предрасположенность к появлению депрессии, что ставит их в группу риска. Важность обращения к психотерапевту для профилактики и лечения заболевания подчеркнул замглавврача городской больницы №1 Челябинска Максим Угнивенко. «От 10 до 30% европейцев имеют предрасположенность к депрессии. В России эта цифра около 30%. Это не означает, что каждый заболеет, но они находятся в группе риска. В общем, заводите своего психотерапевта», — написал Угнивенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Врач указал на различия в восприятии стресса и депрессии в российском обществе и восточных странах, где коллективизм служит защитой от этого заболевания. В то же время в России часто подавляют отрицательные эмоции, что может привести к развитию депрессии. Угнивенко призывает не игнорировать проблему и обращаться за профессиональной помощью, а не ограничиваться «народными» методами лечения. «Психотерапевтами у нас „работают“ друзья или подруги, которым можно в распитии поведать о „своем“ или поплакаться в жилетку… Склонных к депрессии больных надо обучать различным методам преодоления отрицательных эмоций», — пишет Угнивенко. Чтобы не впасть в депрессию осенью, нужно больше спать и заботиться о своем ментальном здоровье, рассказала ранее психолог Ирина Польгун. Специалист посоветовала сохранить в памяти все события, воспоминания о которых вызывают улыбку и приятные ощущения в теле.