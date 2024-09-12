Психолог рассказал, как не впасть в депрессию осенью. Видео

Психолог Польгун: осенью важно радовать себя и много спать

12 сентября 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Депрессия осенью возникает из-за постепенного сокращения светового дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы не впасть в депрессию осенью, нужно больше спать, заботиться о своем ментальном здоровье и радовать себя. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказала психолог Ирина Польгун. «Сохраните все события, воспоминания которых вызывают улыбку и приятные ощущения в теле… Чем больше „напоминалочек“ о веселом, тем лучше ваше настроение, тем проще справляться с повседневной нагрузкой на работе и дома, когда солнца становится все меньше», — сообщила Польгун в беседе с «Пятым каналом». Психолог объясняет, что осенняя депрессия возникает из-за сокращения светового дня в период холодов. Оно приводит к состоянию вялости, а также способствует быстрому расходу энергии. Чтобы бороться с хандрой, Польгун советует чаще смотреть на красивые вещи или повесить листок с любимым цветом перед глазами. Важно также заниматься физической активностью и гулять на свежем воздухе. Это поможет сохранить качественный сон и умиротворенное состояние. Ранее врач-кардиолог Прохор Павлов сообщил, что прослушивание классической музыки помогает бороться с депрессией. Такие композиции восстанавливают душевный покой и вырабатывает в организме «гормон счастья». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы не впасть в депрессию осенью, нужно больше спать, заботиться о своем ментальном здоровье и радовать себя. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказала психолог Ирина Польгун. «Сохраните все события, воспоминания которых вызывают улыбку и приятные ощущения в теле… Чем больше „напоминалочек“ о веселом, тем лучше ваше настроение, тем проще справляться с повседневной нагрузкой на работе и дома, когда солнца становится все меньше», — сообщила Польгун в беседе с «Пятым каналом». Психолог объясняет, что осенняя депрессия возникает из-за сокращения светового дня в период холодов. Оно приводит к состоянию вялости, а также способствует быстрому расходу энергии. Чтобы бороться с хандрой, Польгун советует чаще смотреть на красивые вещи или повесить листок с любимым цветом перед глазами. Важно также заниматься физической активностью и гулять на свежем воздухе. Это поможет сохранить качественный сон и умиротворенное состояние. Ранее врач-кардиолог Прохор Павлов сообщил, что прослушивание классической музыки помогает бороться с депрессией. Такие композиции восстанавливают душевный покой и вырабатывает в организме «гормон счастья».