Чтобы не впасть в депрессию осенью, нужно больше спать, заботиться о своем ментальном здоровье и радовать себя. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказала психолог Ирина Польгун.
«Сохраните все события, воспоминания которых вызывают улыбку и приятные ощущения в теле… Чем больше „напоминалочек“ о веселом, тем лучше ваше настроение, тем проще справляться с повседневной нагрузкой на работе и дома, когда солнца становится все меньше», — сообщила Польгун в беседе с «Пятым каналом».
Психолог объясняет, что осенняя депрессия возникает из-за сокращения светового дня в период холодов. Оно приводит к состоянию вялости, а также способствует быстрому расходу энергии. Чтобы бороться с хандрой, Польгун советует чаще смотреть на красивые вещи или повесить листок с любимым цветом перед глазами. Важно также заниматься физической активностью и гулять на свежем воздухе. Это поможет сохранить качественный сон и умиротворенное состояние.
Ранее врач-кардиолог Прохор Павлов сообщил, что прослушивание классической музыки помогает бороться с депрессией. Такие композиции восстанавливают душевный покой и вырабатывает в организме «гормон счастья».
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