Shot раскрыл, за что задержали адвоката Пашаева

Shot: Пашаев задержан из-за проверки законности контракта Блиновского с МО
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, суд, клетка, конвой, арест, наручники
Адвокат Пашаев задержан из-за проверки подлинности контракта Блиновского с МО Фото:

Telegram-канал Shot раскрыл новые подробности задержания адвоката Эльмана Пашаева. По их информации, причиной стало расследование законности контракта Алексея Блиновского с Министерством обороны РФ, начатое в апреле 2024 года.

«Контракт Алексея Блиновского с МО РФ хотели использовать в суде для изменения меры пресечения „королеве марафонов“», — говорится в публикации канала. Однако попытка перевести Елену Блиновскую под домашний арест не увенчалась успехом.

Елену Блиновскую поместили в СИЗО 22 января после нарушения условий домашнего ареста. Ей инкриминируются серьезные преступления, включая уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, за что ей может грозить до 16 лет лишения свободы. О задержании экс-адвоката Эльмана Пашаева стало известно 17 сентября. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

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Telegram-канал Shot раскрыл новые подробности задержания адвоката Эльмана Пашаева. По их информации, причиной стало расследование законности контракта Алексея Блиновского с Министерством обороны РФ, начатое в апреле 2024 года. «Контракт Алексея Блиновского с МО РФ хотели использовать в суде для изменения меры пресечения „королеве марафонов“», — говорится в публикации канала. Однако попытка перевести Елену Блиновскую под домашний арест не увенчалась успехом. Елену Блиновскую поместили в СИЗО 22 января после нарушения условий домашнего ареста. Ей инкриминируются серьезные преступления, включая уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, за что ей может грозить до 16 лет лишения свободы. О задержании экс-адвоката Эльмана Пашаева стало известно 17 сентября. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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