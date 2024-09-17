Shot раскрыл, за что задержали адвоката Пашаева

Telegram-канал Shot раскрыл новые подробности задержания адвоката Эльмана Пашаева. По их информации, причиной стало расследование законности контракта Алексея Блиновского с Министерством обороны РФ, начатое в апреле 2024 года.
«Контракт Алексея Блиновского с МО РФ хотели использовать в суде для изменения меры пресечения „королеве марафонов“», — говорится в публикации канала. Однако попытка перевести Елену Блиновскую под домашний арест не увенчалась успехом.
Елену Блиновскую поместили в СИЗО 22 января после нарушения условий домашнего ареста. Ей инкриминируются серьезные преступления, включая уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, за что ей может грозить до 16 лет лишения свободы. О задержании экс-адвоката Эльмана Пашаева стало известно 17 сентября. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
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