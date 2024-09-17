На адвоката Ефремова и Блиновского завели уголовное дело

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в заявлении СК. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Уточняется, что Пашаев в феврале 2024 года на личной встрече в Москве убедил Алексея Блиновского в своей способности освободить его и супругу от уголовной ответственности за денежное вознаграждение. После достижения договоренности Пашаев получил от Блиновского значительную сумму денег. В настоящее время Эльман Пашаев задержан, и перед судебными органами стоит вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело против Эльмана Пашаева, бывшего адвоката актера Михаила Ефремова и Алексея Блиновоского. Об этом сообщает Следком РФ. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в заявлении СК. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Уточняется, что Пашаев в феврале 2024 года на личной встрече в Москве убедил Алексея Блиновского в своей способности освободить его и супругу от уголовной ответственности за денежное вознаграждение. После достижения договоренности Пашаев получил от Блиновского значительную сумму денег. В настоящее время Эльман Пашаев задержан, и перед судебными органами стоит вопрос об избрании ему меры пресечения.