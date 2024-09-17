На Землю обрушилась мощная магнитная буря, достигшая уровня G4, что считается очень сильным явлением. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Планету накрыла более плотная масса выброса, что привело к резкому началу магнитной бури, которая сразу достигла уровня очень сильной, класса G4!» — написал Леус в своем telegram-канале. Индекс Кр, который является показателем активности магнитосферы Земли, демонстрировал колебания на уровне 4 единиц.
Это событие может повлиять на работу спутниковой связи и навигационных систем, а также вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Ожидается, что интенсивность магнитной бури будет уменьшаться, и к концу дня явление полностью прекратится.
Ранее сообщалось, что 16 сентября должна была начаться сильная магнитная буря уровня G3. Она должна была продлиться до полудня 17 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.