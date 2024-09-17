На Землю обрушилась мощная магнитная буря

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На Земле началась очень сильная магнитная буря
На Земле началась очень сильная магнитная буря Фото:

На Землю обрушилась мощная магнитная буря, достигшая уровня G4, что считается очень сильным явлением. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Планету накрыла более плотная масса выброса, что привело к резкому началу магнитной бури, которая сразу достигла уровня очень сильной, класса G4!» — написал Леус в своем telegram-канале. Индекс Кр, который является показателем активности магнитосферы Земли, демонстрировал колебания на уровне 4 единиц.

Это событие может повлиять на работу спутниковой связи и навигационных систем, а также вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Ожидается, что интенсивность магнитной бури будет уменьшаться, и к концу дня явление полностью прекратится.

Ранее сообщалось, что 16 сентября должна была начаться сильная магнитная буря уровня G3. Она должна была продлиться до полудня 17 сентября.

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На Землю обрушилась мощная магнитная буря, достигшая уровня G4, что считается очень сильным явлением. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Планету накрыла более плотная масса выброса, что привело к резкому началу магнитной бури, которая сразу достигла уровня очень сильной, класса G4!» — написал Леус в своем telegram-канале. Индекс Кр, который является показателем активности магнитосферы Земли, демонстрировал колебания на уровне 4 единиц. Это событие может повлиять на работу спутниковой связи и навигационных систем, а также вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Ожидается, что интенсивность магнитной бури будет уменьшаться, и к концу дня явление полностью прекратится. Ранее сообщалось, что 16 сентября должна была начаться сильная магнитная буря уровня G3. Она должна была продлиться до полудня 17 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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