Пашаеву грозит 10 лет колонии

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В СК заявили, что Эльману Пашаеву грозит до 10 лет колонии по делу о мошенничестве
В СК заявили, что Эльману Пашаеву грозит до 10 лет колонии по делу о мошенничестве Фото:

Экс-адвокат Эльман Пашаев может столкнуться со сроком до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — заявила Петренко, ее слова передает ТАСС. Помимо лишения свободы, Пашаеву грозит также штраф в размере до одного миллиона рублей.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Эльмана Пашаева, который ранее был адвокатом актера Михаила Ефремова и Алексея Блиновоского. Telegram-канал Shot опубликовал дополнительную информацию о задержании адвоката Эльмана Пашаева. Согласно их данным, задержание было связано с расследованием, начатым в апреле 2024 года, касающимся законности контракта, заключенного Алексеем Блиновским с Министерством обороны РФ.

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Экс-адвокат Эльман Пашаев может столкнуться со сроком до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. «Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — заявила Петренко, ее слова передает ТАСС. Помимо лишения свободы, Пашаеву грозит также штраф в размере до одного миллиона рублей. Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Эльмана Пашаева, который ранее был адвокатом актера Михаила Ефремова и Алексея Блиновоского. Telegram-канал Shot опубликовал дополнительную информацию о задержании адвоката Эльмана Пашаева. Согласно их данным, задержание было связано с расследованием, начатым в апреле 2024 года, касающимся законности контракта, заключенного Алексеем Блиновским с Министерством обороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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