Пашаеву грозит 10 лет колонии

Экс-адвокат Эльман Пашаев может столкнуться со сроком до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — заявила Петренко, ее слова передает ТАСС. Помимо лишения свободы, Пашаеву грозит также штраф в размере до одного миллиона рублей.
Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Эльмана Пашаева, который ранее был адвокатом актера Михаила Ефремова и Алексея Блиновоского. Telegram-канал Shot опубликовал дополнительную информацию о задержании адвоката Эльмана Пашаева. Согласно их данным, задержание было связано с расследованием, начатым в апреле 2024 года, касающимся законности контракта, заключенного Алексеем Блиновским с Министерством обороны РФ.
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