Общество Mash: задержанного Пашаева разыскивают за неуплату налогов 17 сентября 2024 в 10:51 Размер текста - 17 + У налоговой появились вопросы к Эльману Пашаеву Фото: Александр Елизаров © URA.RU Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого задержали утром 17 сентября в Москве, разыскивали в том числе в налоговой. Он задолжал ФНС 707 тысяч рублей налогов. Ранее его обвинили в мошенничестве по делу блогера Елены Блиновской. «Эльмана Пашаева также разыскивает ФНС. Он задолжал государству 707 тысяч рублей», — передает telegram-канал Mash. Другой telegram-канал Shot сообщает, что налоги не платила и супруга Пашаева — ее долг составляет порядка 900 тысяч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого задержали утром 17 сентября в Москве, разыскивали в том числе в налоговой. Он задолжал ФНС 707 тысяч рублей налогов. Ранее его обвинили в мошенничестве по делу блогера Елены Блиновской. «Эльмана Пашаева также разыскивает ФНС. Он задолжал государству 707 тысяч рублей», — передает telegram-канал Mash. Другой telegram-канал Shot сообщает, что налоги не платила и супруга Пашаева — ее долг составляет порядка 900 тысяч. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям