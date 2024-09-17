Mash: задержанного Пашаева разыскивают за неуплату налогов

У налоговой появились вопросы к Эльману Пашаеву
Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого задержали утром 17 сентября в Москве, разыскивали в том числе в налоговой. Он задолжал ФНС 707 тысяч рублей налогов. Ранее его обвинили в мошенничестве по делу блогера Елены Блиновской.
«Эльмана Пашаева также разыскивает ФНС. Он задолжал государству 707 тысяч рублей», — передает telegram-канал Mash. Другой telegram-канал Shot сообщает, что налоги не платила и супруга Пашаева — ее долг составляет порядка 900 тысяч.
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