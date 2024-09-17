Mash: задержанного Пашаева разыскивают за неуплату налогов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Федеральная налоговая служба. Нижневартовск, налоги, фнс, федеральная налоговая служба, налоговая
У налоговой появились вопросы к Эльману Пашаеву Фото:

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого задержали утром 17 сентября в Москве, разыскивали в том числе в налоговой. Он задолжал ФНС 707 тысяч рублей налогов. Ранее его обвинили в мошенничестве по делу блогера Елены Блиновской.

«Эльмана Пашаева также разыскивает ФНС. Он задолжал государству 707 тысяч рублей», — передает telegram-канал Mash. Другой telegram-канал Shot сообщает, что налоги не платила и супруга Пашаева — ее долг составляет порядка 900 тысяч.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого задержали утром 17 сентября в Москве, разыскивали в том числе в налоговой. Он задолжал ФНС 707 тысяч рублей налогов. Ранее его обвинили в мошенничестве по делу блогера Елены Блиновской. «Эльмана Пашаева также разыскивает ФНС. Он задолжал государству 707 тысяч рублей», — передает telegram-канал Mash. Другой telegram-канал Shot сообщает, что налоги не платила и супруга Пашаева — ее долг составляет порядка 900 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...