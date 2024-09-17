СК опубликовал кадры задержания адвоката Пашаева

Следственный комитет России опубликовал видео с момента задержания юриста Эльмана Пашаева. Пашаев обвиняется в мошенничестве по делу блогера Елены Блиновской. На кадрах он не оказывает сопротивления.
«Задерживаетесь в подозрении за совершение преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159», — предъявили Пашаеву при задержании. Экс-адвокат коротко ответил: «Слушаю вас». Видео опубликовано в telegram-канале СК.
Бывшего адвоката задержали утром 17 сентября в Москве. Он обвиняется в мошенничестве по делу Елены Блиновской. Кроме того, его разыскивает ФНС: Пашаев задолжал государству более 700 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.