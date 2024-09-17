Происшествия СК опубликовал кадры задержания адвоката Пашаева 17 сентября 2024 в 11:11 Размер текста - 17 + Пашаева задержали 17 сентября в Москве Фото: Никеричев Андрей /Агентство «Москва» Следственный комитет России опубликовал видео с момента задержания юриста Эльмана Пашаева. Пашаев обвиняется в мошенничестве по делу блогера Елены Блиновской. На кадрах он не оказывает сопротивления. «Задерживаетесь в подозрении за совершение преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159», — предъявили Пашаеву при задержании. Экс-адвокат коротко ответил: «Слушаю вас». Видео опубликовано в telegram-канале СК. Бывшего адвоката задержали утром 17 сентября в Москве. Он обвиняется в мошенничестве по делу Елены Блиновской. Кроме того, его разыскивает ФНС: Пашаев задолжал государству более 700 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Следственный комитет России опубликовал видео с момента задержания юриста Эльмана Пашаева. Пашаев обвиняется в мошенничестве по делу блогера Елены Блиновской. На кадрах он не оказывает сопротивления. «Задерживаетесь в подозрении за совершение преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159», — предъявили Пашаеву при задержании. Экс-адвокат коротко ответил: «Слушаю вас». Видео опубликовано в telegram-канале СК. Бывшего адвоката задержали утром 17 сентября в Москве. Он обвиняется в мошенничестве по делу Елены Блиновской. Кроме того, его разыскивает ФНС: Пашаев задолжал государству более 700 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям