СК опубликовал кадры задержания адвоката Пашаева

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Пашаева задержали 17 сентября в Москве Фото:

Следственный комитет России опубликовал видео с момента задержания юриста Эльмана Пашаева. Пашаев обвиняется в мошенничестве по делу блогера Елены Блиновской. На кадрах он не оказывает сопротивления.

«Задерживаетесь в подозрении за совершение преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159», — предъявили Пашаеву при задержании. Экс-адвокат коротко ответил: «Слушаю вас». Видео опубликовано в telegram-канале СК.

Бывшего адвоката задержали утром 17 сентября в Москве. Он обвиняется в мошенничестве по делу Елены Блиновской. Кроме того, его разыскивает ФНС: Пашаев задолжал государству более 700 тысяч рублей.

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Следственный комитет России опубликовал видео с момента задержания юриста Эльмана Пашаева. Пашаев обвиняется в мошенничестве по делу блогера Елены Блиновской. На кадрах он не оказывает сопротивления. «Задерживаетесь в подозрении за совершение преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159», — предъявили Пашаеву при задержании. Экс-адвокат коротко ответил: «Слушаю вас». Видео опубликовано в telegram-канале СК. Бывшего адвоката задержали утром 17 сентября в Москве. Он обвиняется в мошенничестве по делу Елены Блиновской. Кроме того, его разыскивает ФНС: Пашаев задолжал государству более 700 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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