Политика Власть Облсуд оставил без мандата жену депутата челябинского заксобрания Субачева 17 сентября 2024 в 11:30 Размер текста - 17 + Жене депутата заксобрания Евгения Субачева (на фото) придется сдать мандат в Миассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд оставил без изменений решение Миасского горсуда о лишении депутатских полномочий жены депутата заксобрания Евгения Субачева Анастасии Захаровой. Захарова будет лишена полномочий депутата горсобрания Миасса. «В судебном заседании 16 сентября вынесено решение. Решение суда нижестоящей инстанции оставлено без изменения», — говорится в картотеке суда. Миасский суд вынес решение о лишении Захаровой мандата 28 мая. Иск об этом подавала прокуратура. Поводом стало избрание Владимира Субачева почетным гражданином города Миасса. В числе прочих депутатов горсобрания за избрание проголосовала и Анастасия Захарова, гражданская жена его сына, депутата областного заксобрания Евгения Субачева. Захарова работает начальником отдела социальных проектов ООО «Завод СпецАгрегат», которое выдвинуло на получение звания почетного гражданина города Владимира Субачева. Сын Субачева Евгений руководит этим предприятием. Надзорное ведомство усмотрело в этом нарушение антикоррупционного законодательства. Дело в том, что Захарова не уведомила собрание о конфликте интересов. После решения миасского суда Захарова оспорила решение в облсуде. Однако там подтвердили правоту решения суда нижестоящей инстанции. Захаровой придется сдать мандат депутата горсобрания Миасса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинский областной суд оставил без изменений решение Миасского горсуда о лишении депутатских полномочий жены депутата заксобрания Евгения Субачева Анастасии Захаровой. Захарова будет лишена полномочий депутата горсобрания Миасса. «В судебном заседании 16 сентября вынесено решение. Решение суда нижестоящей инстанции оставлено без изменения», — говорится в картотеке суда. Миасский суд вынес решение о лишении Захаровой мандата 28 мая. Иск об этом подавала прокуратура. Поводом стало избрание Владимира Субачева почетным гражданином города Миасса. В числе прочих депутатов горсобрания за избрание проголосовала и Анастасия Захарова, гражданская жена его сына, депутата областного заксобрания Евгения Субачева. Захарова работает начальником отдела социальных проектов ООО «Завод СпецАгрегат», которое выдвинуло на получение звания почетного гражданина города Владимира Субачева. Сын Субачева Евгений руководит этим предприятием. Надзорное ведомство усмотрело в этом нарушение антикоррупционного законодательства. Дело в том, что Захарова не уведомила собрание о конфликте интересов. После решения миасского суда Захарова оспорила решение в облсуде. Однако там подтвердили правоту решения суда нижестоящей инстанции. Захаровой придется сдать мандат депутата горсобрания Миасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям