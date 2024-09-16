Проект благоустройства победил на федеральном конкурсе
В Ишиме началось благоустройство Березовой Рощи. Проект этого общественного пространства стал победителем всероссийского конкурса, сообщил в своем telegram-канале глава региона Александр Моор.
«Обновляем Березовую рощу в рамках нацпроекта „Жилье и городская среда“. Выглядит здорово», — сообщил он по результатам осмотра объекта.
Моор также отметил, что проекты, разработанные в Тюменской области, ужешесть раз побеждали на федеральном уровне. Ранее URA.RU рассказало еще об одном строительстве, которое сейчас ведут в Ишиме.
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