16 сентября 2024

Моор проверил ход реконструкции важного объекта в Ишиме. Видео

В Ишиме в рамках нацпроекта обновляют общественное пространство «Березовая роща»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проект благоустройства победил на федеральном конкурсе
Проект благоустройства победил на федеральном конкурсе Фото:

В Ишиме началось благоустройство Березовой Рощи. Проект этого общественного пространства стал победителем всероссийского конкурса, сообщил в своем telegram-канале глава региона Александр Моор.

«Обновляем Березовую рощу в рамках нацпроекта „Жилье и городская среда“. Выглядит здорово», — сообщил он по результатам осмотра объекта.

Моор также отметил, что проекты, разработанные в Тюменской области, ужешесть раз побеждали на федеральном уровне. Ранее URA.RU рассказало еще об одном строительстве, которое сейчас ведут в Ишиме. 

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В Ишиме началось благоустройство Березовой Рощи. Проект этого общественного пространства стал победителем всероссийского конкурса, сообщил в своем telegram-канале глава региона Александр Моор. «Обновляем Березовую рощу в рамках нацпроекта „Жилье и городская среда“. Выглядит здорово», — сообщил он по результатам осмотра объекта. Моор также отметил, что проекты, разработанные в Тюменской области, ужешесть раз побеждали на федеральном уровне. Ранее URA.RU рассказало еще об одном строительстве, которое сейчас ведут в Ишиме. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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