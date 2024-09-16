В совет директоров скандального свердловского завода вошел президент ЦСКА

Президент ЦСКА Гинер стал членом совета директоров свердловского завода «Исеть»

17 сентября 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Евгений Гинер имеет длительные деловые отношения с Ростехом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент московского ПФК ЦСКА и глава финансового комитета Российского футбольного союза Евгений Гинер вошел в состав совета директоров завода «Исеть», расположенного в Каменске-Уральском (Свердловская область). Гинер, помимо управления футбольной командой, имеет длительные деловые отношения с главным акционером «Исети» — Ростехом. Данные доступны на сервере раскрытия корпоративной информации. В совет директоров «Исети» также вошли Павел Горшков — представитель Росимущества, Светлана Белоконева, Сергей Медведев, Залим Гукежев и Владимир Андреев — члены совета директоров московского завода «Маяк», принадлежащего Ростеху, а также Наталия Скуратова. Позиции Белоконевой и Скуратовой точно установить не удалось. Завод «Исеть» перешел под контроль Ростеха после национализации в марте 2023 года, когда Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о переводе акций завода в доход государства. До этого завод принадлежал различным компаниям, аффилированным с Маликом Гайсиным, и самому бизнесмену. В 2023 году Ростех назначил нового директора и сформировал новый совет директоров. 25 июня 2024 года Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов по заводу, но в сентябре Ленинский районный суд повторно рассмотрел дело и вновь национализировал предприятие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент московского ПФК ЦСКА и глава финансового комитета Российского футбольного союза Евгений Гинер вошел в состав совета директоров завода «Исеть», расположенного в Каменске-Уральском (Свердловская область). Гинер, помимо управления футбольной командой, имеет длительные деловые отношения с главным акционером «Исети» — Ростехом. Данные доступны на сервере раскрытия корпоративной информации. В совет директоров «Исети» также вошли Павел Горшков — представитель Росимущества, Светлана Белоконева, Сергей Медведев, Залим Гукежев и Владимир Андреев — члены совета директоров московского завода «Маяк», принадлежащего Ростеху, а также Наталия Скуратова. Позиции Белоконевой и Скуратовой точно установить не удалось. Завод «Исеть» перешел под контроль Ростеха после национализации в марте 2023 года, когда Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о переводе акций завода в доход государства. До этого завод принадлежал различным компаниям, аффилированным с Маликом Гайсиным, и самому бизнесмену. В 2023 году Ростех назначил нового директора и сформировал новый совет директоров. 25 июня 2024 года Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов по заводу, но в сентябре Ленинский районный суд повторно рассмотрел дело и вновь национализировал предприятие.