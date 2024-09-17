Все пассажиры рухнувшего в Приморье вертолета погибли

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, вертолет, споттинг, робинсон
По предварительным данным, вертолет упал из-за технической неисправности Фото:

Все пассажиры, которые были на борту рухнувшего вертолета Robinson R66 в Приморье, погибли. Среди них были владелец золотодобывающей компании Микаэел Арутюнян, его помощник Шерам Товмасян и пилот Юрий Барабаш.

«Владелец золотодобывающей компании разбился на вертолете в Амурской области. С ним погибли пилот и помощник», — сообщает telegram-канал «112».

Вертолет компании «Хэргу» пропал с радаров в Зейском районе. Место крушения воздушного судна и его обломки были найдены спасателями с помощью радиомаяка. По одной из версий причиной крушения вертолета стала техническая неисправность.

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Все пассажиры, которые были на борту рухнувшего вертолета Robinson R66 в Приморье, погибли. Среди них были владелец золотодобывающей компании Микаэел Арутюнян, его помощник Шерам Товмасян и пилот Юрий Барабаш. «Владелец золотодобывающей компании разбился на вертолете в Амурской области. С ним погибли пилот и помощник», — сообщает telegram-канал «112». Вертолет компании «Хэргу» пропал с радаров в Зейском районе. Место крушения воздушного судна и его обломки были найдены спасателями с помощью радиомаяка. По одной из версий причиной крушения вертолета стала техническая неисправность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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