Происшествия Все пассажиры рухнувшего в Приморье вертолета погибли 17 сентября 2024 в 11:58 Размер текста - 17 + По предварительным данным, вертолет упал из-за технической неисправности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Все пассажиры, которые были на борту рухнувшего вертолета Robinson R66 в Приморье, погибли. Среди них были владелец золотодобывающей компании Микаэел Арутюнян, его помощник Шерам Товмасян и пилот Юрий Барабаш. «Владелец золотодобывающей компании разбился на вертолете в Амурской области. С ним погибли пилот и помощник», — сообщает telegram-канал «112». Вертолет компании «Хэргу» пропал с радаров в Зейском районе. Место крушения воздушного судна и его обломки были найдены спасателями с помощью радиомаяка. По одной из версий причиной крушения вертолета стала техническая неисправность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Все пассажиры, которые были на борту рухнувшего вертолета Robinson R66 в Приморье, погибли. Среди них были владелец золотодобывающей компании Микаэел Арутюнян, его помощник Шерам Товмасян и пилот Юрий Барабаш. «Владелец золотодобывающей компании разбился на вертолете в Амурской области. С ним погибли пилот и помощник», — сообщает telegram-канал «112». Вертолет компании «Хэргу» пропал с радаров в Зейском районе. Место крушения воздушного судна и его обломки были найдены спасателями с помощью радиомаяка. По одной из версий причиной крушения вертолета стала техническая неисправность. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям