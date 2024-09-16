Украинский агент, ликвидированный в Свердловской области, был вооружен пистолетом и имел при себе компоненты для изготовления взрывчатки. Кадры с места, где был нейтрализован диверсант, публикует ТАСС.
На них видно, что мужчина лежит в лесистой местности, в руке у него пистолет, рядом валяется саперная лопатка. В гараже оперативники ФСБ изымают газовые баллоны, мощные аккумуляторы, провода и канистру с горючей жидкостью.
Как сообщалось, диверсант готовился взорвать машину одного из руководителей свердловского оборонного предприятия. В момент предполагаемого теракта он был задержан. Мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован бойцами ФСБ.
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