Происшествия Криминал ФСБ показала украинского диверсанта, ликвидированного в Свердловской области. Видео 17 сентября 2024 в 12:12 Размер текста - 17 + ФСБ ликвидировала украинского агента (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ликвидировали украинского агента Украинский агент, ликвидированный в Свердловской области, был вооружен пистолетом и имел при себе компоненты для изготовления взрывчатки. Кадры с места, где был нейтрализован диверсант, публикует ТАСС. На них видно, что мужчина лежит в лесистой местности, в руке у него пистолет, рядом валяется саперная лопатка. В гараже оперативники ФСБ изымают газовые баллоны, мощные аккумуляторы, провода и канистру с горючей жидкостью. Как сообщалось, диверсант готовился взорвать машину одного из руководителей свердловского оборонного предприятия. В момент предполагаемого теракта он был задержан. Мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован бойцами ФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинский агент, ликвидированный в Свердловской области, был вооружен пистолетом и имел при себе компоненты для изготовления взрывчатки. Кадры с места, где был нейтрализован диверсант, публикует ТАСС. На них видно, что мужчина лежит в лесистой местности, в руке у него пистолет, рядом валяется саперная лопатка. В гараже оперативники ФСБ изымают газовые баллоны, мощные аккумуляторы, провода и канистру с горючей жидкостью. Как сообщалось, диверсант готовился взорвать машину одного из руководителей свердловского оборонного предприятия. В момент предполагаемого теракта он был задержан. Мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован бойцами ФСБ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям