16 сентября 2024

ФСБ показала украинского диверсанта, ликвидированного в Свердловской области. Видео

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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
ФСБ ликвидировала украинского агента (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ликвидировали украинского агента

Украинский агент, ликвидированный в Свердловской области, был вооружен пистолетом и имел при себе компоненты для изготовления взрывчатки. Кадры с места, где был нейтрализован диверсант, публикует ТАСС.

На них видно, что мужчина лежит в лесистой местности, в руке у него пистолет, рядом валяется саперная лопатка. В гараже оперативники ФСБ изымают газовые баллоны, мощные аккумуляторы, провода и канистру с горючей жидкостью.

Как сообщалось, диверсант готовился взорвать машину одного из руководителей свердловского оборонного предприятия. В момент предполагаемого теракта он был задержан. Мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован бойцами ФСБ.

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Украинский агент, ликвидированный в Свердловской области, был вооружен пистолетом и имел при себе компоненты для изготовления взрывчатки. Кадры с места, где был нейтрализован диверсант, публикует ТАСС. На них видно, что мужчина лежит в лесистой местности, в руке у него пистолет, рядом валяется саперная лопатка. В гараже оперативники ФСБ изымают газовые баллоны, мощные аккумуляторы, провода и канистру с горючей жидкостью. Как сообщалось, диверсант готовился взорвать машину одного из руководителей свердловского оборонного предприятия. В момент предполагаемого теракта он был задержан. Мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован бойцами ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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