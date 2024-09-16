ФСБ ищет подельников диверсанта, готовившего теракт в Свердловской области

Оперативники ФСБ ищут людей, которые помогали 40-летнему свердловчанину в подготовке к теракту. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности», — пишет ведомство на официальном сайте. По данным ФСБ, агент собирался подорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия.
Диверсанта задержали в момент подготовки теракта. Во время операции он оказался сопротивление силовикам, поэтому его пришлось ликвидировать. По данным ведомства, мужчина изготовил самодельное взрывное устройство по заданию украинских спецслужб. Видео с места ЧП опубликовали федеральные СМИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!