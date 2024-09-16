Происшествия ФСБ ищет подельников диверсанта, готовившего теракт в Свердловской области 17 сентября 2024 в 12:21 Размер текста - 17 + Украинского агента ликвидировали оперативники ФСБ (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ликвидировали украинского агента Оперативники ФСБ ищут людей, которые помогали 40-летнему свердловчанину в подготовке к теракту. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. «В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности», — пишет ведомство на официальном сайте. По данным ФСБ, агент собирался подорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия. Диверсанта задержали в момент подготовки теракта. Во время операции он оказался сопротивление силовикам, поэтому его пришлось ликвидировать. По данным ведомства, мужчина изготовил самодельное взрывное устройство по заданию украинских спецслужб. Видео с места ЧП опубликовали федеральные СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Оперативники ФСБ ищут людей, которые помогали 40-летнему свердловчанину в подготовке к теракту. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. «В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности», — пишет ведомство на официальном сайте. По данным ФСБ, агент собирался подорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия. Диверсанта задержали в момент подготовки теракта. Во время операции он оказался сопротивление силовикам, поэтому его пришлось ликвидировать. По данным ведомства, мужчина изготовил самодельное взрывное устройство по заданию украинских спецслужб. Видео с места ЧП опубликовали федеральные СМИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям