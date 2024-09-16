16 сентября 2024

ФСБ ищет подельников диверсанта, готовившего теракт в Свердловской области

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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, военные, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Украинского агента ликвидировали оперативники ФСБ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ликвидировали украинского агента

Оперативники ФСБ ищут людей, которые помогали 40-летнему свердловчанину в подготовке к теракту. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности», — пишет ведомство на официальном сайте. По данным ФСБ, агент собирался подорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия.

Диверсанта задержали в момент подготовки теракта. Во время операции он оказался сопротивление силовикам, поэтому его пришлось ликвидировать. По данным ведомства, мужчина изготовил самодельное взрывное устройство по заданию украинских спецслужб. Видео с места ЧП опубликовали федеральные СМИ.

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Оперативники ФСБ ищут людей, которые помогали 40-летнему свердловчанину в подготовке к теракту. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. «В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности», — пишет ведомство на официальном сайте. По данным ФСБ, агент собирался подорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия. Диверсанта задержали в момент подготовки теракта. Во время операции он оказался сопротивление силовикам, поэтому его пришлось ликвидировать. По данным ведомства, мужчина изготовил самодельное взрывное устройство по заданию украинских спецслужб. Видео с места ЧП опубликовали федеральные СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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