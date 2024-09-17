Квир-блогер* убил политического активиста в Санкт-Петербурге

17 сентября 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Александр Синько нанес политическому активисту не менее 20 ударов ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Выборге Ленинградской области 20-летний квир-блогер (относится к ЛГБТ-сообществу, движение признано в России экстремистским и запрещено) Александр Синько убил 53-летнего политического активиста Виталия Иоффе. По словам самого Синько, он нанес активисту более 20 ножевых ударов. «Квир-блогер сознался в жестоком убийстве известного политического активиста Виталия Иоффе. … По словам блогера, он нанес более 20 ударов ножом», — пишет издание «78.ru». Преступление Синько совершил в квартире одного из домов на проспекте Науки. Сам блогер, который идентифицирует себя как женщина, утверждает, что Иоффе пытался его изнасиловать. Из-за этой угрозы он стал самообороняться. После убийства Синько хотел покончить с собой, но не смог, поэтому сам отправился в отделение полиции и признался в преступлении. В скором времени его отвезут в Санкт-Петербург. *ЛГБТ-сообщество признано в России экстремистским и запрещено Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Выборге Ленинградской области 20-летний квир-блогер (относится к ЛГБТ-сообществу, движение признано в России экстремистским и запрещено) Александр Синько убил 53-летнего политического активиста Виталия Иоффе. По словам самого Синько, он нанес активисту более 20 ножевых ударов. «Квир-блогер сознался в жестоком убийстве известного политического активиста Виталия Иоффе. … По словам блогера, он нанес более 20 ударов ножом», — пишет издание «78.ru». Преступление Синько совершил в квартире одного из домов на проспекте Науки. Сам блогер, который идентифицирует себя как женщина, утверждает, что Иоффе пытался его изнасиловать. Из-за этой угрозы он стал самообороняться. После убийства Синько хотел покончить с собой, но не смог, поэтому сам отправился в отделение полиции и признался в преступлении. В скором времени его отвезут в Санкт-Петербург. *ЛГБТ-сообщество признано в России экстремистским и запрещено