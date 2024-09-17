В Екатеринбурге сократилось число призванных в армию

В армию в 2024 году ушли 734 екатеринбуржца
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Отправка призывников на службу в Президентский полк (Кремлевский полк). Екатеринбург, поезд, призыв, призывники, отправка в армию, проводы в армию
Весной-летом 2023 года в армию ушли 800 призывников Фото:

Из Екатеринбурга в ходе весеннего призыва ушли в армию 734 человека. Это следует из доклада по итогам прошедшей кампании областного военкомата депутатам гордумы, который презентовался в закрытом режиме, но есть в распоряжении URA.RU. Весной-летом 2023 года в Екатеринбурге были призваны 800 человек.

«Направлено для прохождения военной службы по призыву — 734 [человека]», — говорится в отчете. Планы выполнен на 100%, отмечается там.

При этом выросло в пять раз число уклонистов. В 2023 году не пошел в армию 221 человек, в 2024-м — 1098.

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Из Екатеринбурга в ходе весеннего призыва ушли в армию 734 человека. Это следует из доклада по итогам прошедшей кампании областного военкомата депутатам гордумы, который презентовался в закрытом режиме, но есть в распоряжении URA.RU. Весной-летом 2023 года в Екатеринбурге были призваны 800 человек. «Направлено для прохождения военной службы по призыву — 734 [человека]», — говорится в отчете. Планы выполнен на 100%, отмечается там. При этом выросло в пять раз число уклонистов. В 2023 году не пошел в армию 221 человек, в 2024-м — 1098.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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