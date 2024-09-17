В Екатеринбурге сократилось число призванных в армию

Весной-летом 2023 года в армию ушли 800 призывников
Из Екатеринбурга в ходе весеннего призыва ушли в армию 734 человека. Это следует из доклада по итогам прошедшей кампании областного военкомата депутатам гордумы, который презентовался в закрытом режиме, но есть в распоряжении URA.RU. Весной-летом 2023 года в Екатеринбурге были призваны 800 человек.
«Направлено для прохождения военной службы по призыву — 734 [человека]», — говорится в отчете. Планы выполнен на 100%, отмечается там.
При этом выросло в пять раз число уклонистов. В 2023 году не пошел в армию 221 человек, в 2024-м — 1098.
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