В Екатеринбурге сократилось число призванных в армию

В армию в 2024 году ушли 734 екатеринбуржца

17 сентября 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Весной-летом 2023 года в армию ушли 800 призывников Фото: Анна Майорова © URA.RU Из Екатеринбурга в ходе весеннего призыва ушли в армию 734 человека. Это следует из доклада по итогам прошедшей кампании областного военкомата депутатам гордумы, который презентовался в закрытом режиме, но есть в распоряжении URA.RU. Весной-летом 2023 года в Екатеринбурге были призваны 800 человек. «Направлено для прохождения военной службы по призыву — 734 [человека]», — говорится в отчете. Планы выполнен на 100%, отмечается там. При этом выросло в пять раз число уклонистов. В 2023 году не пошел в армию 221 человек, в 2024-м — 1098. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Екатеринбурга в ходе весеннего призыва ушли в армию 734 человека. Это следует из доклада по итогам прошедшей кампании областного военкомата депутатам гордумы, который презентовался в закрытом режиме, но есть в распоряжении URA.RU. Весной-летом 2023 года в Екатеринбурге были призваны 800 человек. «Направлено для прохождения военной службы по призыву — 734 [человека]», — говорится в отчете. Планы выполнен на 100%, отмечается там. При этом выросло в пять раз число уклонистов. В 2023 году не пошел в армию 221 человек, в 2024-м — 1098.