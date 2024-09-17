В Екатеринбурге резко выросло число уклонистов от армии

От призыва на службу уклонились 1098 екатеринбуржцев

17 сентября 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Весенняя призывная кампания прошла с 1 апреля по 15 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Количество уклонистов от армии в Екатеринбурге выросло в пять раз. На это указывает доклад областного военкомата депутатам гордумы по итогам весеннего призыва, который презентовался в закрытом режиме, но есть в распоряжении URA.RU. «Уклонились от явки на призывные комиссии и отправки [на областной сборный пункт] — 1098 [человек]», — следует из отчета. На призывные комиссии не пришли 1080 человек, на отправку на сборный пункт — 18. В 2023 году уклонистов было 221. Весенний призыв в 2024 году проходил с 1 апреля по 15 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество уклонистов от армии в Екатеринбурге выросло в пять раз. На это указывает доклад областного военкомата депутатам гордумы по итогам весеннего призыва, который презентовался в закрытом режиме, но есть в распоряжении URA.RU. «Уклонились от явки на призывные комиссии и отправки [на областной сборный пункт] — 1098 [человек]», — следует из отчета. На призывные комиссии не пришли 1080 человек, на отправку на сборный пункт — 18. В 2023 году уклонистов было 221. Весенний призыв в 2024 году проходил с 1 апреля по 15 июля.