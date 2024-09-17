В Екатеринбурге резко выросло число уклонистов от армии

От призыва на службу уклонились 1098 екатеринбуржцев
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Открытие военного учебного центра в КГУ. Курган, курсанты, армия, военные, солдаты, призывники, призывной пункт, военное училище, студенты, срочники, военный учебный центр, учебка, учебная часть
Весенняя призывная кампания прошла с 1 апреля по 15 июля Фото:

Количество уклонистов от армии в Екатеринбурге выросло в пять раз. На это указывает доклад областного военкомата депутатам гордумы по итогам весеннего призыва, который презентовался в закрытом режиме, но есть в распоряжении URA.RU.

«Уклонились от явки на призывные комиссии и отправки [на областной сборный пункт] — 1098 [человек]», — следует из отчета. На призывные комиссии не пришли 1080 человек, на отправку на сборный пункт — 18.

В 2023 году уклонистов было 221. Весенний призыв в 2024 году проходил с 1 апреля по 15 июля.

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Количество уклонистов от армии в Екатеринбурге выросло в пять раз. На это указывает доклад областного военкомата депутатам гордумы по итогам весеннего призыва, который презентовался в закрытом режиме, но есть в распоряжении URA.RU. «Уклонились от явки на призывные комиссии и отправки [на областной сборный пункт] — 1098 [человек]», — следует из отчета. На призывные комиссии не пришли 1080 человек, на отправку на сборный пункт — 18. В 2023 году уклонистов было 221. Весенний призыв в 2024 году проходил с 1 апреля по 15 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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