Крупнейший район Екатеринбурга провалил призывную кампанию

В Чкаловском районе Екатеринбурга повестки не получили 1,5 тысячи человек

18 сентября 2024 в 01:11 Размер текста - 17 +

В этом году количество уклонистов выросло почти в пять раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Чкаловском районе Екатеринбурга зафиксирована наименьшая явка среди горожан на мероприятия в рамках весенней кампании по призыву в ряды ВС РФ. Эта информация содержится в докладе начальника городского комитета административных органов Евгения Клюжина депутатам думы, который презентовался в закрытом режиме, но есть в распоряжении URA.RU. В документе говорится, что в Чкаловском районе 3,5 тысячи человек подлежали вызову в военкомат. И только 2034 человека (58,1%) получили повестки. В других районах этот показатель выполнен на 100% (Железнодорожный, Кировский, Верх-Исетский, Октябрьский районы) или более чем на 70% (Ленинский, Орджоникидзевский и Академический районы). «Количество граждан, не оповещенных о вызове на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Чкаловский [район] — 1466 (41,9%)», — добавил Клюжин. В Академическом, Ленинском и Орджоникидзевском районах показатель составил от 20,3% до 26,1%. «По итогам весеннего 2024 года призыва в отношении около 20% граждан, подлежащих вызову на призывные комиссии, военные комиссариаты районов Екатеринбурга не смогли провести мероприятия оповещения (2377 человек). Ввиду невозможности вручения им повесток по месту их жительства (пребывания), а также по указанным местам работы», — говорится в докладе. Весенний призыв в России в 2024 году прошел с 1 апреля по 15 июля. Из Екатеринбурга были направлены в армию 734 человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чкаловском районе Екатеринбурга зафиксирована наименьшая явка среди горожан на мероприятия в рамках весенней кампании по призыву в ряды ВС РФ. Эта информация содержится в докладе начальника городского комитета административных органов Евгения Клюжина депутатам думы, который презентовался в закрытом режиме, но есть в распоряжении URA.RU. В документе говорится, что в Чкаловском районе 3,5 тысячи человек подлежали вызову в военкомат. И только 2034 человека (58,1%) получили повестки. В других районах этот показатель выполнен на 100% (Железнодорожный, Кировский, Верх-Исетский, Октябрьский районы) или более чем на 70% (Ленинский, Орджоникидзевский и Академический районы). «Количество граждан, не оповещенных о вызове на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Чкаловский [район] — 1466 (41,9%)», — добавил Клюжин. В Академическом, Ленинском и Орджоникидзевском районах показатель составил от 20,3% до 26,1%. «По итогам весеннего 2024 года призыва в отношении около 20% граждан, подлежащих вызову на призывные комиссии, военные комиссариаты районов Екатеринбурга не смогли провести мероприятия оповещения (2377 человек). Ввиду невозможности вручения им повесток по месту их жительства (пребывания), а также по указанным местам работы», — говорится в докладе. Весенний призыв в России в 2024 году прошел с 1 апреля по 15 июля. Из Екатеринбурга были направлены в армию 734 человека.