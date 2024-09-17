Тюменцы требуют построить детский сад в центре города в рамках КРТ

Единственный детский сад в районе закрыли из-за трещин на фасаде здания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тюмени потребовали включить строительство детского сада в проект КРТ в районе улицы Смоленской. Как рассказали URA.RU родители воспитанников, в указанном микрорайоне закрыли единственный детский сад №110 из-за трещин на фасаде здания. Детей распределили в другие учреждения, однако добираться до них неудобно.

«Нас распределили в детский сад, до которого в час-пик добираться 40 минут, а пешком не дойти точно. Кому-то достались места в тех садах, куда даже на общественном транспорте не доехать. В департаменте образования нам говорят, что планом здесь строительство садика не предусмотрено, а ремонтировать учреждение экономически нецелесообразно. И возводить детский сад в рамках КРТ тоже здесь невозможно», — рассказала URA.RU мама одного из воспитанников.

По словам местной жительницы, в указанном районе больше нет детских садов. А в проекте КРТ на Смоленской также нет информации о строительстве дошкольных учреждений. «Для нас единственным решением этой проблемы является создание нового детского сада в нашем районе. Хотя бы в рамках реновации», — добавила тюменка.

Агентство обратилось за комментариями в администрацию города и департамент образования Тюмени. Ответы на запросы ожидаются.

Корпус детского сада на улице Короленко закрыли в конце декабря 2023 года из-за трещин на фасаде зданий. Для создания безопасных условий пребывания детей деятельность учреждения приостановили.