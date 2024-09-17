Politico: бывший главком ВСУ не хотел нападать на Курскую область

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Экс-главком ВСУ опасался отсутствия четкого плана действий после прорыва границы Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против вторжения на территорию Курской области. Журналисты европейского издания сообщили, что экс-главком опасался отсутствия четкого плана дальнейших действий после прорыва границы.

«Залужный спросил: когда вы получите плацдарм (территория, где сосредотачиваются войска для дальнейшего наступления на противника — прим. URA.RU) что дальше? Он так и не получил четкого ответа от Зеленского», — цитирует Politico слова одного из чиновников украинской администрации.

Залужный выразил свои сомнения в отношении успеха операции и счел ее рискованной, не видя конкретной стратегии дальнейших действий после прорыва границы. Решение было мотивировано опасениями, что украинские войска могут оказаться в ловушке и потерпеть поражение в случае отступления.

По словам лидера Украины Владимира Зеленского, нападение на Курскую область является частью плана победы и связано с подготовкой ко второму саммиту мира. Зеленский подчеркнул, что эта операция является одним из необходимых шагов для достижения победы в конфликте с Россией и будет обсуждаться на будущем саммите.

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что целью вторжения в Курскую область было отвлечение сил российской армии с других направлений, в частности, с покровского и кураховского, где ситуация для ВСУ складывалась трудно. Операция провалилась, поскольку ВС РФ сумели вовремя распознать планы украинских сил и не поддались на провокацию.

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Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против вторжения на территорию Курской области. Журналисты европейского издания сообщили, что экс-главком опасался отсутствия четкого плана дальнейших действий после прорыва границы. «Залужный спросил: когда вы получите плацдарм (территория, где сосредотачиваются войска для дальнейшего наступления на противника — прим. URA.RU) что дальше? Он так и не получил четкого ответа от Зеленского», — цитирует Politico слова одного из чиновников украинской администрации. Залужный выразил свои сомнения в отношении успеха операции и счел ее рискованной, не видя конкретной стратегии дальнейших действий после прорыва границы. Решение было мотивировано опасениями, что украинские войска могут оказаться в ловушке и потерпеть поражение в случае отступления. По словам лидера Украины Владимира Зеленского, нападение на Курскую область является частью плана победы и связано с подготовкой ко второму саммиту мира. Зеленский подчеркнул, что эта операция является одним из необходимых шагов для достижения победы в конфликте с Россией и будет обсуждаться на будущем саммите. Главком ВСУ Александр Сырский признал, что целью вторжения в Курскую область было отвлечение сил российской армии с других направлений, в частности, с покровского и кураховского, где ситуация для ВСУ складывалась трудно. Операция провалилась, поскольку ВС РФ сумели вовремя распознать планы украинских сил и не поддались на провокацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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