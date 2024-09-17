Главы четырех челябинских муниципалитетов дали старт отопительному сезону

В четырех городах и районах Челябинской области главы подписали распоряжение о начале отопительного сезона. Об этом 17 сентября в интервью Центру управления регионом сообщила первый замминистра строительства и инфраструктуры региона Людмила Алпатова.
«Подписано распоряжение о старте отопительного сезона в Кусинском районе, а также в двух поселениях Саткинского муниципального округа. Планируется 19 числа запуск системы отопления в ЗАТО Трехгорный и Октябрьском муниципальном районе», — сообщила Алпатова.
В первую очередь тепло поступит в школы, детские сады и больницы. Эти объекты подключаются к отоплению по заявкам их руководителей. В Челябинске этот процесс уже стартовал.
Отопительный сезон осуществляется по распоряжению глав муниципалитетов. Согласно законодательству, в жилые дома тепло подается, когда на территории муниципалитета пять дней подряд среднесуточная температура воздуха не превышает восьми градусов тепла.
По словам Алпатовой, по состоянию на 15 сентября готовность системы теплоснабжения региона к началу отопительного сезона составляет 98%. Специалисты Ростехнадзора уже начали инспекционную работу по проверке систем для выдач муниципалитетам паспортов готовности. Эта работа будет продолжаться до ноября. В прошлом году из 43 муниципалитетов не получили паспорта только два — это Златоуст и Катав-Ивановский район.
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