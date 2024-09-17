В Курской области ликвидирован главарь грузинских наемников

17 сентября 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

В Курской области ликвидирован наемник из Грузии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Армия России ликвидировала в Курской области заместителя командира спецназа грузинских наемников «Тбилиси» Георгия Роинишвили. Подразделения спецназа были переброшены в Курскую область с волчанского направления. «Ликвидирован главарь спецназа „Тбилиси“ Роинишвили», — передают «Военкоры Русской весны». В боях в Курской области он участвовал в составе грузинского легиона ВСУ. «Решил заработать легких денег и приехал ради забавы», — заключили военкоры. В начале августа портал War Zone писал, что среди напавших на Курскую область есть 120 участников «Грузинского национального легиона» (запрещенная в РФ террористическая организация). Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили также говорил, что НАТО просило Тбилиси бойцов для участия в конфликте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России ликвидировала в Курской области заместителя командира спецназа грузинских наемников «Тбилиси» Георгия Роинишвили. Подразделения спецназа были переброшены в Курскую область с волчанского направления. «Ликвидирован главарь спецназа „Тбилиси“ Роинишвили», — передают «Военкоры Русской весны». В боях в Курской области он участвовал в составе грузинского легиона ВСУ. «Решил заработать легких денег и приехал ради забавы», — заключили военкоры. В начале августа портал War Zone писал, что среди напавших на Курскую область есть 120 участников «Грузинского национального легиона» (запрещенная в РФ террористическая организация). Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили также говорил, что НАТО просило Тбилиси бойцов для участия в конфликте.