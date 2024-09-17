В Курской области ликвидирован главарь грузинских наемников

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В Курской области ликвидирован наемник из Грузии Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Армия России ликвидировала в Курской области заместителя командира спецназа грузинских наемников «Тбилиси» Георгия Роинишвили. Подразделения спецназа были переброшены в Курскую область с волчанского направления.

«Ликвидирован главарь спецназа „Тбилиси“ Роинишвили», — передают «Военкоры Русской весны». В боях в Курской области он участвовал в составе грузинского легиона ВСУ. «Решил заработать легких денег и приехал ради забавы», — заключили военкоры.

В начале августа портал War Zone писал, что среди напавших на Курскую область есть 120 участников «Грузинского национального легиона» (запрещенная в РФ террористическая организация). Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили также говорил, что НАТО просило Тбилиси бойцов для участия в конфликте.

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Армия России ликвидировала в Курской области заместителя командира спецназа грузинских наемников «Тбилиси» Георгия Роинишвили. Подразделения спецназа были переброшены в Курскую область с волчанского направления. «Ликвидирован главарь спецназа „Тбилиси“ Роинишвили», — передают «Военкоры Русской весны». В боях в Курской области он участвовал в составе грузинского легиона ВСУ. «Решил заработать легких денег и приехал ради забавы», — заключили военкоры. В начале августа портал War Zone писал, что среди напавших на Курскую область есть 120 участников «Грузинского национального легиона» (запрещенная в РФ террористическая организация). Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили также говорил, что НАТО просило Тбилиси бойцов для участия в конфликте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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