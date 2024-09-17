В России хотят увеличить выплаты за рождение детей до 50 тысяч

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает повысить выплату за рождение ребенка до 50 тысяч и таким образом уравнять ее во всех регионах РФ. Документ проекта закона опубликован на официальном сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
«Предлагается повысить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Данная мера поможет устранить существующее региональное неравенство», — говорится в документе на сайте. Также в нем отмечено, что это создаст дополнительный стимул для более высокой рождаемости в стране.
В настоящее время при рождении ребенка государство единовременно выплачивает почти 23 тысячи рублей. При этом во многих российских субъектах существуют дополнительные выплаты за счет региональных бюджетов.
Также председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос увеличения пособия по уходу за ребенком. Планируется его изменение на 10% — с 40% до 50% от среднего заработка родителя. А в 2026 году пособие будет составлять уже 60%. Об этом сообщает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.