Владельцам компании-банкрота «Южуралмост» выставили счет на полмиллиарда рублей

Владельцам обанкроченной компании «Южуралмост» в Магнитогорске (Челябинская область) предъявили иск на 560 199 млн рублей долгам предприятия. Как 17 сентября сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона, арестовано имущество четырех физлиц.
«Определением заявление конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности принято к производству арбитражного суда. Предварительное судебное заседание назначено на 7 ноября», — сообщили в суде.
Конкурсный управляющий Алексей Кононов просит привлечь контролирующих должника лиц солидарно к субсидиарной ответственности по долгам АО «Южуралмост» в сумме 560 199 млн рублей, а именно Александра Зырянова, Алексея Башаева, Геннадия Вильшенко, Константина Овчинникова. Суд наложил арест на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества. Сколько конкретно заплатят акционеры, станет известно после расчетов с кредиторами.
Геннадий Вильшенко, который возглавлял ФСБ в Златоусте, позже переключился на бизнес. Акции компании «Южуралмост» оказались в его руках после передачи от сына Сергея, который был деловым партнером бывшего генпрокурора Юрия Чайки и его коллеги Артема. В настоящее время Вильшенко-младший живет за границей. Овчинников был арестован в 2014 году, когда возглавлял «Челябинскавтодор», организацию, подчиненную региональному министерству дорожного хозяйства. Его свидетельства стали основой уголовного дела против бывшего губернатора Юревича. Сам Овчинников избежал наказания и переехал на постоянное место жительства в Испанию, где его признали банкротом в России. Теперь он ведет судебное разбирательство с налоговыми органами Челябинска из Испании. Зырянов до сих пор возглавляет компанию «Технопарк», у которой с «Южуралмостом» были одни и те же собственники.
Дело о банкротстве «Южуралмост» началось после того, как компания была признана несостоятельной 5 июня 2023 года. Введенная процедура конкурсного производства предусматривает установление ответственности контролирующих лиц за долги организации.
О компании заговорили после того, как УФАС предъявил претензии о сговоре на торгах. В 2019 году разразился скандал, стоивший поста губернатора Борису Дубровскому.
Ранее в рамках освещения дела URA.RU Вильшенко заявил о том, что акционером «Южуралмоста» не является. Кононов не ответил на запрос, до остальных участников процесса дозвониться не удалось.
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