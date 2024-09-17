Onet: Зеленский чуть не подрался с главой МИД Польши

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский использовал некорректный тон общения с Радославом Сикорским, что вызвало недовольство польской стороны Фото:

В Киеве произошла напряженная встреча лидера Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. По сообщениям свидетелей разговора, атмосфера была крайне неспокойной.

«В какой-то момент атмосфера была настолько плохой, что можно было даже говорить о стычке. Литовская делегация не пыталась поддержать польского министра», — цитирует Onet одного из очевидцев встречи. По данным издания, польская сторона была удивлена манерой общения Зеленского с главой польского МИД. С самого начала разговора украинский лидер обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины по вопросу вступления в ЕС, а также призвал Варшаву передать больше военной техники и сбивать ракеты и дроны над Украиной.

Сикорский ответил, что это невозможно без решения НАТО, а также напомнил, что Польше потребовалось десятилетие для вступления в ЕС, поэтому предложенный Зеленским срок «нереалистичен». Затем Зеленский обвинил Польшу в раздувании темы Волынской резни исключительно из внутриполитических соображений, на что Сикорский призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов признать потерю украинских территорий в ходе конфликта с Россией, однако не сделает такого заявления публично. Он опасается «политического самоубийства» на Украине. Такое мнение высказала чешская газета Lidovky, ссылаясь на информацию о том, что Зеленский и его правительство рассматривают отказ от территориальных претензий как реальный сценарий развития событий.

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В Киеве произошла напряженная встреча лидера Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. По сообщениям свидетелей разговора, атмосфера была крайне неспокойной. «В какой-то момент атмосфера была настолько плохой, что можно было даже говорить о стычке. Литовская делегация не пыталась поддержать польского министра», — цитирует Onet одного из очевидцев встречи. По данным издания, польская сторона была удивлена манерой общения Зеленского с главой польского МИД. С самого начала разговора украинский лидер обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины по вопросу вступления в ЕС, а также призвал Варшаву передать больше военной техники и сбивать ракеты и дроны над Украиной. Сикорский ответил, что это невозможно без решения НАТО, а также напомнил, что Польше потребовалось десятилетие для вступления в ЕС, поэтому предложенный Зеленским срок «нереалистичен». Затем Зеленский обвинил Польшу в раздувании темы Волынской резни исключительно из внутриполитических соображений, на что Сикорский призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения. Ранее сообщалось, что Зеленский готов признать потерю украинских территорий в ходе конфликта с Россией, однако не сделает такого заявления публично. Он опасается «политического самоубийства» на Украине. Такое мнение высказала чешская газета Lidovky, ссылаясь на информацию о том, что Зеленский и его правительство рассматривают отказ от территориальных претензий как реальный сценарий развития событий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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