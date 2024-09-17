Onet: Зеленский чуть не подрался с главой МИД Польши

17 сентября 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский использовал некорректный тон общения с Радославом Сикорским, что вызвало недовольство польской стороны Фото: Официальный сайт президента Украины В Киеве произошла напряженная встреча лидера Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. По сообщениям свидетелей разговора, атмосфера была крайне неспокойной. «В какой-то момент атмосфера была настолько плохой, что можно было даже говорить о стычке. Литовская делегация не пыталась поддержать польского министра», — цитирует Onet одного из очевидцев встречи. По данным издания, польская сторона была удивлена манерой общения Зеленского с главой польского МИД. С самого начала разговора украинский лидер обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины по вопросу вступления в ЕС, а также призвал Варшаву передать больше военной техники и сбивать ракеты и дроны над Украиной. Сикорский ответил, что это невозможно без решения НАТО, а также напомнил, что Польше потребовалось десятилетие для вступления в ЕС, поэтому предложенный Зеленским срок «нереалистичен». Затем Зеленский обвинил Польшу в раздувании темы Волынской резни исключительно из внутриполитических соображений, на что Сикорский призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения. Ранее сообщалось, что Зеленский готов признать потерю украинских территорий в ходе конфликта с Россией, однако не сделает такого заявления публично. Он опасается «политического самоубийства» на Украине. Такое мнение высказала чешская газета Lidovky, ссылаясь на информацию о том, что Зеленский и его правительство рассматривают отказ от территориальных претензий как реальный сценарий развития событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киеве произошла напряженная встреча лидера Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. По сообщениям свидетелей разговора, атмосфера была крайне неспокойной. «В какой-то момент атмосфера была настолько плохой, что можно было даже говорить о стычке. Литовская делегация не пыталась поддержать польского министра», — цитирует Onet одного из очевидцев встречи. По данным издания, польская сторона была удивлена манерой общения Зеленского с главой польского МИД. С самого начала разговора украинский лидер обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины по вопросу вступления в ЕС, а также призвал Варшаву передать больше военной техники и сбивать ракеты и дроны над Украиной. Сикорский ответил, что это невозможно без решения НАТО, а также напомнил, что Польше потребовалось десятилетие для вступления в ЕС, поэтому предложенный Зеленским срок «нереалистичен». Затем Зеленский обвинил Польшу в раздувании темы Волынской резни исключительно из внутриполитических соображений, на что Сикорский призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения. Ранее сообщалось, что Зеленский готов признать потерю украинских территорий в ходе конфликта с Россией, однако не сделает такого заявления публично. Он опасается «политического самоубийства» на Украине. Такое мнение высказала чешская газета Lidovky, ссылаясь на информацию о том, что Зеленский и его правительство рассматривают отказ от территориальных претензий как реальный сценарий развития событий.