Суд арестовал главу «ЕРСМ Сибири» по делу о хищении у Минобороны

17 сентября 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Суд арестовал Романа Безрукова на 1,5 месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Глава «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков арестован по делу о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи. Об этом сообщает ТАСС. «Суд арестовал главу „ЕРСМ Сибири“ более чем на 1,5 месяца по делу о хищениях при строительстве центра связи Минобороны РФ», — сообщает ТАСС. Сообщалось, что ранее при задержании Безруков пытался скрыться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков арестован по делу о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи. Об этом сообщает ТАСС. «Суд арестовал главу „ЕРСМ Сибири“ более чем на 1,5 месяца по делу о хищениях при строительстве центра связи Минобороны РФ», — сообщает ТАСС. Сообщалось, что ранее при задержании Безруков пытался скрыться.