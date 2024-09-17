Суд арестовал главу «ЕРСМ Сибири» по делу о хищении у Минобороны

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Суд арестовал Романа Безрукова на 1,5 месяца Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Глава «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков арестован по делу о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд арестовал главу „ЕРСМ Сибири“ более чем на 1,5 месяца по делу о хищениях при строительстве центра связи Минобороны РФ», — сообщает ТАСС. Сообщалось, что ранее при задержании Безруков пытался скрыться.

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Глава «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков арестован по делу о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи. Об этом сообщает ТАСС. «Суд арестовал главу „ЕРСМ Сибири“ более чем на 1,5 месяца по делу о хищениях при строительстве центра связи Минобороны РФ», — сообщает ТАСС. Сообщалось, что ранее при задержании Безруков пытался скрыться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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