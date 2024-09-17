СК показал видео с места покушения на 12-летнюю девочку под Екатеринбургом

СКР провел эксперимент с юношей, забившим камнем девочку в Верхней Пышме

17 сентября 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Следствие по уголовному делу продолжается (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В рамках расследования нападения на 12-летнюю девочку в селе Мостовском (Верхняя Пышма) следователи провели следственный эксперимент с участием обвиняемого — 15-летнего подростка. Это стало частью комплекса мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. «В настоящее время по уголовному делу следствием продолжается проведение необходимых мероприятий. С участием обвиняемого осуществлена проверка показаний на месте, в ходе которой он конкретизировал ранее данные им признательные показания. Назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского СКР. Согласно предварительным данным, он ударил ее камнем, а затем утащил в лес и бросил без помощи. Мотивом нападения, возможно, стали ранее нанесенные обиды. Подросток, воспользовавшись отсутствием свидетелей, осуществил нападение и покинул место преступления. После инцидента обвиняемый вернулся домой и присоединился к поискам девочки, пытаясь скрыть свою причастность. Однако позже он начал сотрудничать с силовиками, и ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Девочка была обнаружена 15 сентября с травмой головы в кювете. Обвиняемый рос в многодетной семье, и его односельчане не верили в его виновность до последнего. Пострадавшая в настоящее время находится в больнице Екатеринбурга после операции. Следствие по уголовному делу продолжается, и оно находится под контролем Председателя СК РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках расследования нападения на 12-летнюю девочку в селе Мостовском (Верхняя Пышма) следователи провели следственный эксперимент с участием обвиняемого — 15-летнего подростка. Это стало частью комплекса мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. «В настоящее время по уголовному делу следствием продолжается проведение необходимых мероприятий. С участием обвиняемого осуществлена проверка показаний на месте, в ходе которой он конкретизировал ранее данные им признательные показания. Назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского СКР. Согласно предварительным данным, он ударил ее камнем, а затем утащил в лес и бросил без помощи. Мотивом нападения, возможно, стали ранее нанесенные обиды. Подросток, воспользовавшись отсутствием свидетелей, осуществил нападение и покинул место преступления. После инцидента обвиняемый вернулся домой и присоединился к поискам девочки, пытаясь скрыть свою причастность. Однако позже он начал сотрудничать с силовиками, и ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Девочка была обнаружена 15 сентября с травмой головы в кювете. Обвиняемый рос в многодетной семье, и его односельчане не верили в его виновность до последнего. Пострадавшая в настоящее время находится в больнице Екатеринбурга после операции. Следствие по уголовному делу продолжается, и оно находится под контролем Председателя СК РФ.