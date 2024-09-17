«Жутко на душе»: силовики впервые озвучили детали покушения на 12-летнюю девочку под Екатеринбургом

Парень до полусмерти избил школьницу под Екатеринбургом из-за неприязни

17 сентября 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Подростку грозит реальный тюремный срок (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 15-летний подросток ударил 12-летнюю школьницу в селе Мостовском камнем по голове, а затем оттащил в лес и оставил. Подробности ЧП URA.RU рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Жутко на душе от того, что эта криминальная история лишь чудом не закончилась гибелью школьницы. По предварительным сведениям, один участник драмы часто подшучивал над другим, дразнил и называл тем, кем в реальности не был. В день трагичных событий при возвращении домой по воле случая они встретились на тропе в поле. Хладнокровно разойтись не получилось. Парень воспользовался сумерками и отсутствием прохожих свидетелей. Нанесенные ранее обиды, возможно, и побудили его вооружиться попавшимся под руку тяжелым предметом, чтобы осуществить разборку. Хлынувшая кровь на теле школьницы не остановила юношу. Упавшую девочку он взял за ноги, оттащил волоком в лесной массив и оставил на произвол судьбы, а сотовый телефон выбросил», — поделился Горелых. После этого парень вернулся домой, переоделся и пошел с остальными искать пострадавшую. Когда юношу раскусили, он стал сотрудничать с силовиками. Следователи СКР предъявили ему обвинение в покушении на убийство малолетней. «Раскрытие этого резонансного преступления находилось на личном контроле главы свердловской полиции генерал-лейтенанта Александра Мешкова», — заключил Горелых. Следователи предъявили юноше обвинение в покушении на убийство. С ним провели следственный эксперимент на месте происшествия. Он признался в содеянном. «В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела поставлено на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным» — добавили URA.RU в пресс-службе свердловского СУ СК. О пропаже девочки стало известно 15 сентября. Спустя пару часов ее нашли с пробитой головой в кювете. Про обвиняемого известно, что он из многодетной семьи. Односельчане до последнего не верили, что он мог напасть на школьницу. По предварительной версии, в основу его мотива легла обида. Пострадавшая сейчас находится в больнице Екатеринбурга. Ей провели операцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

15-летний подросток ударил 12-летнюю школьницу в селе Мостовском камнем по голове, а затем оттащил в лес и оставил. Подробности ЧП URA.RU рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Жутко на душе от того, что эта криминальная история лишь чудом не закончилась гибелью школьницы. По предварительным сведениям, один участник драмы часто подшучивал над другим, дразнил и называл тем, кем в реальности не был. В день трагичных событий при возвращении домой по воле случая они встретились на тропе в поле. Хладнокровно разойтись не получилось. Парень воспользовался сумерками и отсутствием прохожих свидетелей. Нанесенные ранее обиды, возможно, и побудили его вооружиться попавшимся под руку тяжелым предметом, чтобы осуществить разборку. Хлынувшая кровь на теле школьницы не остановила юношу. Упавшую девочку он взял за ноги, оттащил волоком в лесной массив и оставил на произвол судьбы, а сотовый телефон выбросил», — поделился Горелых. После этого парень вернулся домой, переоделся и пошел с остальными искать пострадавшую. Когда юношу раскусили, он стал сотрудничать с силовиками. Следователи СКР предъявили ему обвинение в покушении на убийство малолетней. «Раскрытие этого резонансного преступления находилось на личном контроле главы свердловской полиции генерал-лейтенанта Александра Мешкова», — заключил Горелых. Следователи предъявили юноше обвинение в покушении на убийство. С ним провели следственный эксперимент на месте происшествия. Он признался в содеянном. «В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела поставлено на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным» — добавили URA.RU в пресс-службе свердловского СУ СК. О пропаже девочки стало известно 15 сентября. Спустя пару часов ее нашли с пробитой головой в кювете. Про обвиняемого известно, что он из многодетной семьи. Односельчане до последнего не верили, что он мог напасть на школьницу. По предварительной версии, в основу его мотива легла обида. Пострадавшая сейчас находится в больнице Екатеринбурга. Ей провели операцию.