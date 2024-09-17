СК предъявил обвинение парню, жестоко избившему девочку под Екатеринбургом

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
С обвиняемый провели следственный эксперимент (архивное фото) Фото:

Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство 15-летнему подростку за избиение 12-летней школьницы в селе Мостовском (Верхняя Пышма). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского СУ СК.

«Сотрудники следственного отдела по Верхней Пышме предъявили несовершеннолетнему обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней)», — говорится в сообщении ведомства. По сведениям СК, обвиняемый напал на девочку из-за личной неприязни. За ходом расследования резонансного преступления также следил шеф свердловской полиции Александр Мешков, добавил официальный представитель ведомства Валерий Горелых.

О пропаже девочки стало известно вечером 15 сентября. По предварительным данным, 15-летний парень оглушил ее камнем и оттащил в лес. После этого он вернулся домой, переоделся и вышел на поиски школьницы вместе с односельчанами. Когда подростка раскусили, он дал признательные показания. С ним уже провели следственный эксперимент. Девочку после инцидента доставили в больницу Екатеринбурга. Там ее прооперировали.

Место, где произошло покушение на убийство
Место, где произошло покушение на убийство
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Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство 15-летнему подростку за избиение 12-летней школьницы в селе Мостовском (Верхняя Пышма). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского СУ СК. «Сотрудники следственного отдела по Верхней Пышме предъявили несовершеннолетнему обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней)», — говорится в сообщении ведомства. По сведениям СК, обвиняемый напал на девочку из-за личной неприязни. За ходом расследования резонансного преступления также следил шеф свердловской полиции Александр Мешков, добавил официальный представитель ведомства Валерий Горелых. О пропаже девочки стало известно вечером 15 сентября. По предварительным данным, 15-летний парень оглушил ее камнем и оттащил в лес. После этого он вернулся домой, переоделся и вышел на поиски школьницы вместе с односельчанами. Когда подростка раскусили, он дал признательные показания. С ним уже провели следственный эксперимент. Девочку после инцидента доставили в больницу Екатеринбурга. Там ее прооперировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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