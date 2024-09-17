Заведено дело на квир*-блогера, жестоко зарезавшего политактивиста в Петербурге

Уголовное дело возбуждено против квир-блогера (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) Александра Синько, который признался в том, что зарезал политического активиста Виталия Иоффе, нанеся ему 20 ножевых ранений. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 20-летнего местного жителя», — заявили в официальном telegram-канале ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. В настоящее время идет следствие для установления всех обстоятельств преступления, решается вопрос о предъявлении Синько обвинения.
Блогер является участником запрещенного в России движения и позиционирует себя как женщина, не имеющей четкой сексуальной ориентации. По данным «Фонтанки», он познакомился с Иоффе на акции у памятника Тараса Шевченко в годовщину СВО. Синько обратился к активисту 15 сентября, когда ему потребовалось жилье, отметили в издании. Вместе с Иоффе они отмечали встречу в его квартире на проспекте Науки, употребляли алкоголь. По словам Синько, приведенным изданием, активист стал совершать действия сексуального характера по отношению к блогеру, заявляя, что он «старше и сильнее». Синько рассказал, что не решился сопротивляться, но впоследствии взял кухонный нож и нанес лежащему Иоффе 20 ударов ножом, а затем, разозлившись, еще пять. После содеянного блогер вызвал такси и подумал о суициде, однако передумал и решил явиться в участок и раскаяться.
*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
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