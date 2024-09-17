Проблемы с психикой, 20 ножевых: квир*-блогер признался в убийстве политического активиста

В Петербурге ЛГБТ* активист убил соседа

17 сентября 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Александр Синько признался в убийстве Виталия Иоффе (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Петербурге произошло убийство политического активиста Виталия Иоффе, который был найден мертвым в своей квартире с множественными ножевыми ранениями. 20-летний квир*-блогер Александр Синько признался в преступлении и рассказал, что напал на Иоффе после того, как тот попытался его изнасиловать. Молодой человек после убийства поехал на такси в Выборг за семь тысяч. Смеялся, когда рассказывал о совершенном преступлении местным полицейским. Детали обоих участников истории — в материале URA.RU. Подозреваемый: квир*-активист с проблемами психики Александр, который позиционирует себя как квир*-активист (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), имеет проблемы с психикой и ранее писал в своих соцсетях о наклонностях к самоубийству. Он также рассказывал о том, как подвергся сексуальному насилию в Новосибирске, где он родился. Молодой человек подавал документы на смену пола, но совершить переход помешало ужесточение законодательства. Он участвовал в акциях в поддержку ЛГБТ*. После несостоявшегося самоубийства 15 сентября блогер вызывал медиков, но в госпитализации было отказано из-за недостаточной неадекватности. Убитый: политический активист с сомнительной репутацией Виталий Иоффе был известен в активистских кругах после весны 2022 года, когда он начал участвовать в пикетах и выступать за освобождение арестантов, задержанных по политическим статьям. Однако, его поведение на судах воспринимали по-разному, и некоторые подозревали его в сотрудничестве с силовиками. Также ходили слухи об абьюзе с его стороны в отношении молодых людей. В июне 2023 Иоффе был задержан в пьяном виде. В одежде цвета хаки и с нашивкой в виде флага ФРГ он стучался в двери военкомата, грозясь его поджечь. Фактически ущерба зданию он не нанес, дело завершилось административным арестом на несколько суток. Мотивы Иоффе познакомился с убийцей помогая ему. Синько не имел постоянного места жительства, часто оставался у Иоффе. Они также были знакомы в рамках активистской деятельности. В июне прошлого года они вместе участвовали в пикете у Гостиного двора.Однако мотивы, побудившие Александра совершить преступление, пока остаются неясными. Возможно, они были связаны с личными отношениями или проблемами с психическим здоровьем подозреваемого. Очевидцы рассказали, что сильно обращало на себя внимание привлечение Иоффе к молодым людям. Продолжение расследования Следственный комитет работает на месте убийства, и расследование продолжается. Александр задержан и передан следственным органам. Следователь следственного отдела по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу работает на месте происшествия в связи с обнаружением тела мужчины в квартире на проспекте Науки с множественными ножевыми ранениями. *движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Петербурге произошло убийство политического активиста Виталия Иоффе, который был найден мертвым в своей квартире с множественными ножевыми ранениями. 20-летний квир*-блогер Александр Синько признался в преступлении и рассказал, что напал на Иоффе после того, как тот попытался его изнасиловать. Молодой человек после убийства поехал на такси в Выборг за семь тысяч. Смеялся, когда рассказывал о совершенном преступлении местным полицейским. Детали обоих участников истории — в материале URA.RU. Александр, который позиционирует себя как квир*-активист (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), имеет проблемы с психикой и ранее писал в своих соцсетях о наклонностях к самоубийству. Он также рассказывал о том, как подвергся сексуальному насилию в Новосибирске, где он родился. Молодой человек подавал документы на смену пола, но совершить переход помешало ужесточение законодательства. Он участвовал в акциях в поддержку ЛГБТ*. После несостоявшегося самоубийства 15 сентября блогер вызывал медиков, но в госпитализации было отказано из-за недостаточной неадекватности. Виталий Иоффе был известен в активистских кругах после весны 2022 года, когда он начал участвовать в пикетах и выступать за освобождение арестантов, задержанных по политическим статьям. Однако, его поведение на судах воспринимали по-разному, и некоторые подозревали его в сотрудничестве с силовиками. Также ходили слухи об абьюзе с его стороны в отношении молодых людей. В июне 2023 Иоффе был задержан в пьяном виде. В одежде цвета хаки и с нашивкой в виде флага ФРГ он стучался в двери военкомата, грозясь его поджечь. Фактически ущерба зданию он не нанес, дело завершилось административным арестом на несколько суток. Иоффе познакомился с убийцей помогая ему. Синько не имел постоянного места жительства, часто оставался у Иоффе. Они также были знакомы в рамках активистской деятельности. В июне прошлого года они вместе участвовали в пикете у Гостиного двора.Однако мотивы, побудившие Александра совершить преступление, пока остаются неясными. Возможно, они были связаны с личными отношениями или проблемами с психическим здоровьем подозреваемого. Очевидцы рассказали, что сильно обращало на себя внимание привлечение Иоффе к молодым людям. Следственный комитет работает на месте убийства, и расследование продолжается. Александр задержан и передан следственным органам. Следователь следственного отдела по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу работает на месте происшествия в связи с обнаружением тела мужчины в квартире на проспекте Науки с множественными ножевыми ранениями. *движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено