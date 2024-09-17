Спецборт МЧС России доставил в Москву троих детей, пострадавших от рук 13-летнего подростка, который устроил бойню в филиале коррекционной школы № 68 Челябинска. Во время перелета за состоянием здоровья подростков наблюдали квалифицированные врачи, сообщили URA.RU в федеральном министерстве.
«Самолет Ан-148 был оснащен всем необходимым оборудованием. В частности, специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами», — рассказали в МЧС России.
В ведомстве добавили, что дети будут проходить реабилитацию в одном из ведущих федеральных медицинских центров столицы. Это позволит ускорить процесс восстановления.
Как сообщало URA.RU ранее, нападение произошло утром 16 сентября. Школьник пришел в школу, вооруженный ножом, двумя молотками и игрушечным пистолетом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!