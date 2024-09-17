Троих детей, пострадавших в школьной бойне в Челябинске, доставили спецбортом в Москву. Видео

Спецборт МЧС доставил в Москву детей, пострадавших от рук подростка в Челябинске

17 сентября 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Спецборт МЧС России доставил в Москву троих детей, пострадавших от рук 13-летнего подростка, который устроил бойню в филиале коррекционной школы № 68 Челябинска. Во время перелета за состоянием здоровья подростков наблюдали квалифицированные врачи, сообщили URA.RU в федеральном министерстве. «Самолет Ан-148 был оснащен всем необходимым оборудованием. В частности, специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами», — рассказали в МЧС России. В ведомстве добавили, что дети будут проходить реабилитацию в одном из ведущих федеральных медицинских центров столицы. Это позволит ускорить процесс восстановления. Как сообщало URA.RU ранее, нападение произошло утром 16 сентября. Школьник пришел в школу, вооруженный ножом, двумя молотками и игрушечным пистолетом.