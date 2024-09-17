Троих детей, пострадавших в школьной бойне в Челябинске, доставили спецбортом в Москву. Видео

Спецборт МЧС доставил в Москву детей, пострадавших от рук подростка в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
Пострадавшие будут проходит реабилитацию в медицинском центре в Москве (архивное фото) Фото:
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Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

Спецборт МЧС России доставил в Москву троих детей, пострадавших от рук 13-летнего подростка, который устроил бойню в филиале коррекционной школы № 68 Челябинска. Во время перелета за состоянием здоровья подростков наблюдали квалифицированные врачи, сообщили URA.RU в федеральном министерстве.

«Самолет Ан-148 был оснащен всем необходимым оборудованием. В частности, специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами», — рассказали в МЧС России.

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В ведомстве добавили, что дети будут проходить реабилитацию в одном из ведущих федеральных медицинских центров столицы. Это позволит ускорить процесс восстановления.

Как сообщало URA.RU ранее, нападение произошло утром 16 сентября. Школьник пришел в школу, вооруженный ножом, двумя молотками и игрушечным пистолетом.

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Спецборт МЧС России доставил в Москву троих детей, пострадавших от рук 13-летнего подростка, который устроил бойню в филиале коррекционной школы № 68 Челябинска. Во время перелета за состоянием здоровья подростков наблюдали квалифицированные врачи, сообщили URA.RU в федеральном министерстве. «Самолет Ан-148 был оснащен всем необходимым оборудованием. В частности, специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами», — рассказали в МЧС России. В ведомстве добавили, что дети будут проходить реабилитацию в одном из ведущих федеральных медицинских центров столицы. Это позволит ускорить процесс восстановления. Как сообщало URA.RU ранее, нападение произошло утром 16 сентября. Школьник пришел в школу, вооруженный ножом, двумя молотками и игрушечным пистолетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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