17 сентября 2024

Соединенные Штаты серьезно восприняли недавнее решение Путина по ВС РФ

Пентагон: США серьезно восприняли решение Путина увеличить численность ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин ранее увеличил численность ВС РФ
Путин ранее увеличил численность ВС РФ Фото:

Соединенные Штаты внимательно следят за решением президента России Владимира Путина о расширении численности Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на пресс-конференции.

«Мы, несомненно, вынуждены серьезно относиться к этим заявлениям», — прокомментировал Райдер. Он подчеркнул важность данного шага со стороны России.

Путин подписал указ, согласно которому численность российских вооруженных сил будет увеличена до 2 389 130 человек, включая 1 500 000 военнослужащих. Ранее общая численность составляла 2 209 130 человек, среди которых было 1 320 000 военнослужащих. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, объяснил необходимость увеличения численности военных возросшим количеством угроз и враждебным отношением со стороны Запада.

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Соединенные Штаты внимательно следят за решением президента России Владимира Путина о расширении численности Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на пресс-конференции. «Мы, несомненно, вынуждены серьезно относиться к этим заявлениям», — прокомментировал Райдер. Он подчеркнул важность данного шага со стороны России. Путин подписал указ, согласно которому численность российских вооруженных сил будет увеличена до 2 389 130 человек, включая 1 500 000 военнослужащих. Ранее общая численность составляла 2 209 130 человек, среди которых было 1 320 000 военнослужащих. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, объяснил необходимость увеличения численности военных возросшим количеством угроз и враждебным отношением со стороны Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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