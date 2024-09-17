Соединенные Штаты серьезно восприняли недавнее решение Путина по ВС РФ

Соединенные Штаты внимательно следят за решением президента России Владимира Путина о расширении численности Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на пресс-конференции.
«Мы, несомненно, вынуждены серьезно относиться к этим заявлениям», — прокомментировал Райдер. Он подчеркнул важность данного шага со стороны России.
Путин подписал указ, согласно которому численность российских вооруженных сил будет увеличена до 2 389 130 человек, включая 1 500 000 военнослужащих. Ранее общая численность составляла 2 209 130 человек, среди которых было 1 320 000 военнослужащих. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, объяснил необходимость увеличения численности военных возросшим количеством угроз и враждебным отношением со стороны Запада.
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