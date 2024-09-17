В Кремле объяснили, зачем Путин увеличил российскую армию

Песков: Путин увеличил численность армии РФ из-за угроз по периметру

17 сентября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Угрозы на западных рубежах требуют принятия мер, сообщил Песков, объясняя решение Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Количество внешних угроз заставили президента России Владимира Путина подписать документ об увеличении численности российской армии. С таким объяснением выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста зачем России вторая по величине армия после китайской. «Это вызвано количеством угроз, которые существуют по периметру. Угрозы на западных рубежах и нестабильность на восточных. Это требует принятия соответствующих мер», — объяснил Песков в ходе общения с журналистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество внешних угроз заставили президента России Владимира Путина подписать документ об увеличении численности российской армии. С таким объяснением выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста зачем России вторая по величине армия после китайской. «Это вызвано количеством угроз, которые существуют по периметру. Угрозы на западных рубежах и нестабильность на восточных. Это требует принятия соответствующих мер», — объяснил Песков в ходе общения с журналистами.