В Кремле объяснили, зачем Путин увеличил российскую армию

Угрозы на западных рубежах требуют принятия мер, сообщил Песков, объясняя решение Путина
Количество внешних угроз заставили президента России Владимира Путина подписать документ об увеличении численности российской армии. С таким объяснением выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста зачем России вторая по величине армия после китайской.
«Это вызвано количеством угроз, которые существуют по периметру. Угрозы на западных рубежах и нестабильность на восточных. Это требует принятия соответствующих мер», — объяснил Песков в ходе общения с журналистами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.