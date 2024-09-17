В Кремле объяснили, зачем Путин увеличил российскую армию

Песков: Путин увеличил численность армии РФ из-за угроз по периметру
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Угрозы на западных рубежах требуют принятия мер, сообщил Песков, объясняя решение Путина Фото:

Количество внешних угроз заставили президента России Владимира Путина подписать документ об увеличении численности российской армии. С таким объяснением выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста зачем России вторая по величине армия после китайской.

«Это вызвано количеством угроз, которые существуют по периметру. Угрозы на западных рубежах и нестабильность на восточных. Это требует принятия соответствующих мер», — объяснил Песков в ходе общения с журналистами.

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Количество внешних угроз заставили президента России Владимира Путина подписать документ об увеличении численности российской армии. С таким объяснением выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста зачем России вторая по величине армия после китайской. «Это вызвано количеством угроз, которые существуют по периметру. Угрозы на западных рубежах и нестабильность на восточных. Это требует принятия соответствующих мер», — объяснил Песков в ходе общения с журналистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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