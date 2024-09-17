17 сентября 2024
16 сентября 2024

Мэр из ЯНАО восхитился видами города, окутанного туманом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению градоначальника, туманный город еще красивее
По мнению градоначальника, туманный город еще красивее Фото:

Надым (ЯНАО) вечером 17 сентября окутал густой туман. Глава города Дмитрий Жаромских в соцсети отметил, что туман не портит Надым, а делает его еще красивее.

«А сегодня Надым окутан туманом. Мне кажется, он не портит наш город. Он красив в любую погоду», — поделился Жаромских в своем telegram-канале.

Туман сегодня окутал и Салехард. В окружной столице также прошел ливень с грозой, который по мнению жителей не характерен для Ямала в сентябре.

Туман спустился на Надым вечером 17 сентября
Туман спустился на Надым вечером 17 сентября
Фото:

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Надым (ЯНАО) вечером 17 сентября окутал густой туман. Глава города Дмитрий Жаромских в соцсети отметил, что туман не портит Надым, а делает его еще красивее. «А сегодня Надым окутан туманом. Мне кажется, он не портит наш город. Он красив в любую погоду», — поделился Жаромских в своем telegram-канале. Туман сегодня окутал и Салехард. В окружной столице также прошел ливень с грозой, который по мнению жителей не характерен для Ямала в сентябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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