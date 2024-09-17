По мнению градоначальника, туманный город еще красивее
Надым (ЯНАО) вечером 17 сентября окутал густой туман. Глава города Дмитрий Жаромских в соцсети отметил, что туман не портит Надым, а делает его еще красивее.
«А сегодня Надым окутан туманом. Мне кажется, он не портит наш город. Он красив в любую погоду», — поделился Жаромских в своем telegram-канале.
Туман сегодня окутал и Салехард. В окружной столице также прошел ливень с грозой, который по мнению жителей не характерен для Ямала в сентябре.
Туман спустился на Надым вечером 17 сентября
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