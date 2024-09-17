17 сентября 2024

Бежавший с Украины депутат Дмитрук разоблачил попытки СБУ его убить

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Рады, предположительно, сбежал через Молдавию
Депутат Рады, предположительно, сбежал через Молдавию Фото:

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Службу безопасности Украины (СБУ) в попытках его устранения. Об этом он рассказал в интервью изданию «Страна».

«Что касается марта 2022 года, то тогда меня дважды пытались убить», — заявил Дмитрук, утверждая, что эти действия были связаны с устранением и похищением других публичных личностей Украины. Он также упомянул, что одна из попыток была переквалифицирована в уголовное дело против него самого.

Дмитрук, который в настоящее время объявлен в розыск на Украине, обещал в будущем предоставить подробности и доказательства произошедшего. Уголовные обвинения в адрес депутата были заочно предъявлены прокуратурой Украины 25 августа, после чего он покинул страну нелегальным путем. Согласно сообщениям СМИ, Дмитрук выехал через Молдавию.

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Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Службу безопасности Украины (СБУ) в попытках его устранения. Об этом он рассказал в интервью изданию «Страна». «Что касается марта 2022 года, то тогда меня дважды пытались убить», — заявил Дмитрук, утверждая, что эти действия были связаны с устранением и похищением других публичных личностей Украины. Он также упомянул, что одна из попыток была переквалифицирована в уголовное дело против него самого. Дмитрук, который в настоящее время объявлен в розыск на Украине, обещал в будущем предоставить подробности и доказательства произошедшего. Уголовные обвинения в адрес депутата были заочно предъявлены прокуратурой Украины 25 августа, после чего он покинул страну нелегальным путем. Согласно сообщениям СМИ, Дмитрук выехал через Молдавию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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