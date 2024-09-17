Бежавший с Украины депутат Дмитрук разоблачил попытки СБУ его убить

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Службу безопасности Украины (СБУ) в попытках его устранения. Об этом он рассказал в интервью изданию «Страна».
«Что касается марта 2022 года, то тогда меня дважды пытались убить», — заявил Дмитрук, утверждая, что эти действия были связаны с устранением и похищением других публичных личностей Украины. Он также упомянул, что одна из попыток была переквалифицирована в уголовное дело против него самого.
Дмитрук, который в настоящее время объявлен в розыск на Украине, обещал в будущем предоставить подробности и доказательства произошедшего. Уголовные обвинения в адрес депутата были заочно предъявлены прокуратурой Украины 25 августа, после чего он покинул страну нелегальным путем. Согласно сообщениям СМИ, Дмитрук выехал через Молдавию.
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