06 сентября 2024

В обращении депутата Госдумы об экзамене по русскому для мигрантов нашли ошибки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В тексте обращения депутата "Газета.Ru" нашла 10 ошибок
В тексте обращения депутата "Газета.Ru" нашла 10 ошибок Фото:

В обращении депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой, где она предлагает усложнить экзамен по русскому языку и истории для мигрантов, были найдены стилистические, пунктуационные и семантические ошибки. На это обратила внимание «Газета.Ru».

«По оценкам экспертов, среди причин роста преступности среди мигрантов заключается, среди прочего, в недостаточном знании русского языка, общепринятых правил и норм поведения в российском обществе и законодательства Российской Федерации», — пишет в своей инициативе Авксентьева и допускает несогласованность слов в предложении. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Сама инициатива была направлена министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, претендующих на получение разрешения на работу в России. Авксентьева предлагает включить устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, чтобы проверить их способность к словесной коммуникации; а также дополнить раздел экзамена «Основы законодательства РФ» вопросами, касающимися уголовной ответственности и поведения, чтобы мигранты лучше понимали нормы и законы России.

Депутаты Госдумы регулярно выступают с инициативами для усовершенствования законодательства в части регулирования миграционной политики. Ранее депутат Госдумы рассказал URA.RU о законопроекте, предлагающем учиться детям мигрантов в российских школах только на коммерческой основе. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В обращении депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой, где она предлагает усложнить экзамен по русскому языку и истории для мигрантов, были найдены стилистические, пунктуационные и семантические ошибки. На это обратила внимание «Газета.Ru». «По оценкам экспертов, среди причин роста преступности среди мигрантов заключается, среди прочего, в недостаточном знании русского языка, общепринятых правил и норм поведения в российском обществе и законодательства Российской Федерации», — пишет в своей инициативе Авксентьева и допускает несогласованность слов в предложении. Об этом сообщает «Газета.Ru». Сама инициатива была направлена министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, претендующих на получение разрешения на работу в России. Авксентьева предлагает включить устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, чтобы проверить их способность к словесной коммуникации; а также дополнить раздел экзамена «Основы законодательства РФ» вопросами, касающимися уголовной ответственности и поведения, чтобы мигранты лучше понимали нормы и законы России. Депутаты Госдумы регулярно выступают с инициативами для усовершенствования законодательства в части регулирования миграционной политики. Ранее депутат Госдумы рассказал URA.RU о законопроекте, предлагающем учиться детям мигрантов в российских школах только на коммерческой основе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...