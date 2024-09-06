В обращении депутата Госдумы об экзамене по русскому для мигрантов нашли ошибки

В обращении депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой, где она предлагает усложнить экзамен по русскому языку и истории для мигрантов, были найдены стилистические, пунктуационные и семантические ошибки. На это обратила внимание «Газета.Ru».
«По оценкам экспертов, среди причин роста преступности среди мигрантов заключается, среди прочего, в недостаточном знании русского языка, общепринятых правил и норм поведения в российском обществе и законодательства Российской Федерации», — пишет в своей инициативе Авксентьева и допускает несогласованность слов в предложении. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Сама инициатива была направлена министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, претендующих на получение разрешения на работу в России. Авксентьева предлагает включить устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, чтобы проверить их способность к словесной коммуникации; а также дополнить раздел экзамена «Основы законодательства РФ» вопросами, касающимися уголовной ответственности и поведения, чтобы мигранты лучше понимали нормы и законы России.
Депутаты Госдумы регулярно выступают с инициативами для усовершенствования законодательства в части регулирования миграционной политики. Ранее депутат Госдумы рассказал URA.RU о законопроекте, предлагающем учиться детям мигрантов в российских школах только на коммерческой основе.
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