17 сентября 2024

В Тверской области объявили частичную эвакуацию Торопца после атаки БПЛА

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После падения обломков беспилотника начался пожар
После падения обломков беспилотника начался пожар Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Частичную эвакуацию населения Торопца (Тверская область) объявили после падения обломков беспилотника. Информацию об этом передает ТАСС со ссылкой на власти региона.

«Частичную эвакуацию населения Торопца... проведут в Тверской области по решению губернатора», — передает ТАСС заявление властей. Уточняется что эвакуация будет проведена с территории, где тушат пожар и работают силы ПВО.

В Тверской области начался пожар после падения обломков БПЛА, о чем ранее заявлял губернатор Игорь Руденя. Власти региона уточнили, что ситуация под контролем, сейчас проводятся необходимые меры для устранения последствий инцидента.

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Частичную эвакуацию населения Торопца (Тверская область) объявили после падения обломков беспилотника. Информацию об этом передает ТАСС со ссылкой на власти региона. «Частичную эвакуацию населения Торопца... проведут в Тверской области по решению губернатора», — передает ТАСС заявление властей. Уточняется что эвакуация будет проведена с территории, где тушат пожар и работают силы ПВО. В Тверской области начался пожар после падения обломков БПЛА, о чем ранее заявлял губернатор Игорь Руденя. Власти региона уточнили, что ситуация под контролем, сейчас проводятся необходимые меры для устранения последствий инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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