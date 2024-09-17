Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с инвалидом, которого не выпускает на улицу мачеха

Глава СК потребовал доложить о ходе проверки по делу об истязании над челябинцем

18 сентября 2024 в 07:37 Размер текста - 17 +

В Челябинской области организовали проверку по статье «Истязание» Фото: Илья Московец © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки в отношении жителя Челябинской области, которому угрожает и препятствует выходить на улицу мачеха. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета России. «В эфире федерального телеканала сообщалось о противоправных действиях в отношении жителя Челябинска, имеющего ограничения по здоровью. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — прокомментировали в ведомстве. Доследственная проверка организована по статье УК РФ «Истязание». Информация о ней будет направлена в центральный аппарат Следственного комитета. Ранее Ленинский райсуд Челябинска отправил на три с половиной года в колонию женщину, обвиняемую в истязании падчерицы. Женщина избивала девочку с сентября 2023 года по январь 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки в отношении жителя Челябинской области, которому угрожает и препятствует выходить на улицу мачеха. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета России. «В эфире федерального телеканала сообщалось о противоправных действиях в отношении жителя Челябинска, имеющего ограничения по здоровью. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — прокомментировали в ведомстве. Доследственная проверка организована по статье УК РФ «Истязание». Информация о ней будет направлена в центральный аппарат Следственного комитета. Ранее Ленинский райсуд Челябинска отправил на три с половиной года в колонию женщину, обвиняемую в истязании падчерицы. Женщина избивала девочку с сентября 2023 года по январь 2024 года.