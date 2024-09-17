17 сентября 2024

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с инвалидом, которого не выпускает на улицу мачеха

Глава СК потребовал доложить о ходе проверки по делу об истязании над челябинцем
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Ражева. Екатеринбург , инвалидная коляска
В Челябинской области организовали проверку по статье «Истязание» Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки в отношении жителя Челябинской области, которому угрожает и препятствует выходить на улицу мачеха. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета России.

«В эфире федерального телеканала сообщалось о противоправных действиях в отношении жителя Челябинска, имеющего ограничения по здоровью. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — прокомментировали в ведомстве.

Доследственная проверка организована по статье УК РФ «Истязание». Информация о ней будет направлена в центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее Ленинский райсуд Челябинска отправил на три с половиной года в колонию женщину, обвиняемую в истязании падчерицы. Женщина избивала девочку с сентября 2023 года по январь 2024 года.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки в отношении жителя Челябинской области, которому угрожает и препятствует выходить на улицу мачеха. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета России. «В эфире федерального телеканала сообщалось о противоправных действиях в отношении жителя Челябинска, имеющего ограничения по здоровью. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — прокомментировали в ведомстве. Доследственная проверка организована по статье УК РФ «Истязание». Информация о ней будет направлена в центральный аппарат Следственного комитета. Ранее Ленинский райсуд Челябинска отправил на три с половиной года в колонию женщину, обвиняемую в истязании падчерицы. Женщина избивала девочку с сентября 2023 года по январь 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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