Суд в Челябинске отправил в колонию женщину, истязавшую 13-летнюю падчерицу

13 сентября 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Мачеху отправили в колонию на три с половиной года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ленинский райсуд Челябинска отправил на три с половиной года в колонию женщину, обвиняемую в истязании падчерицы. Об этом URA.RU 13 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „г“ ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание). Суд назначил ей наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Женщина избивала девочку с сентября 2023 года по январь 2024 года. Зачастую в состоянии алкогольного опьянения наносила ей телесные повреждения руками и ногами. Об избиениях девочки заявили соседи. Приехавшему на вызов инспектору по делам несовершеннолетних школьница показала шрамы. В итоге ребенка изъяли из семьи и передали под опеку родственников отца. Мачеху же после случившегося отправили в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский райсуд Челябинска отправил на три с половиной года в колонию женщину, обвиняемую в истязании падчерицы. Об этом URA.RU 13 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „г“ ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание). Суд назначил ей наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Женщина избивала девочку с сентября 2023 года по январь 2024 года. Зачастую в состоянии алкогольного опьянения наносила ей телесные повреждения руками и ногами. Об избиениях девочки заявили соседи. Приехавшему на вызов инспектору по делам несовершеннолетних школьница показала шрамы. В итоге ребенка изъяли из семьи и передали под опеку родственников отца. Мачеху же после случившегося отправили в СИЗО.