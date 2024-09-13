Суд в Челябинске отправил в колонию женщину, истязавшую 13-летнюю падчерицу

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Женская исправительная колония. Курган , колючая проволока, осужденные, женская колония, исправительная колония 4
Мачеху отправили в колонию на три с половиной года Фото:

Ленинский райсуд Челябинска отправил на три с половиной года в колонию женщину, обвиняемую в истязании падчерицы. Об этом URA.RU 13 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „г“ ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание). Суд назначил ей наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Женщина избивала девочку с сентября 2023 года по январь 2024 года. Зачастую в состоянии алкогольного опьянения наносила ей телесные повреждения руками и ногами. Об избиениях девочки заявили соседи. Приехавшему на вызов инспектору по делам несовершеннолетних школьница показала шрамы. В итоге ребенка изъяли из семьи и передали под опеку родственников отца. Мачеху же после случившегося отправили в СИЗО.

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Ленинский райсуд Челябинска отправил на три с половиной года в колонию женщину, обвиняемую в истязании падчерицы. Об этом URA.RU 13 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „г“ ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание). Суд назначил ей наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Женщина избивала девочку с сентября 2023 года по январь 2024 года. Зачастую в состоянии алкогольного опьянения наносила ей телесные повреждения руками и ногами. Об избиениях девочки заявили соседи. Приехавшему на вызов инспектору по делам несовершеннолетних школьница показала шрамы. В итоге ребенка изъяли из семьи и передали под опеку родственников отца. Мачеху же после случившегося отправили в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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