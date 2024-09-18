Врио директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Евгений Маковский подозревается в покушении на получение взятки в размере 19,25 миллиона рублей. В настоящее время он находится под арестом. 18 сентября также стало известно об аресте пентхауса супруги Маковского в рамках этого дела. В своем материале агентство URA.RU подробно освещает все обстоятельства, связанные с разбирательством.
Что произошло
В центре общественного внимания оказалась ситуация с исполняющим обязанности директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток» (СПбНИИВС) Евгением Маковским. Он обвиняется в покушении на получение взятки в размере 19,25 миллиона рублей.
Дело о взятке
Согласно материалам дела, Маковский пытался получить взятку за продление контрактов на поставку вакцины «Конвасэл» с дистрибьютором — компанией «Русбиофарм». Главный директор данной компании Сергей Иссерс первым сообщил о попытке взяточничества правоохранительным органам. В результате под контролем следственных органов была организована передача части взятки.
Арест и обвинения
18 декабря 2023 года в офисе «Русбиофарма» посредник Маковского Игорь Рудых был задержан с муляжами денег на сумму 7,9 миллиона рублей. Всего же сумма, которую стремился получить Маковский, составляла чуть выше 19 миллионов рублей.
Судебные заседания
Замоскворецкий суд Москвы изначально заключил Маковского под стражу до 20 февраля 2024 года. Однако, после рассмотрения апелляции Мосгорсуда, арест был отменен, и дело было направлено на новое рассмотрение. Судебные инстанции выявили несоответствия в материалах дела. Но затем Маковский вновь был арестован.
Арест пентхауса
Арест пентхауса, принадлежащего супруге Маковского, был подтвержден Замоскворецким судом Москвы. Пентхаус расположен на 41-м этаже жилого комплекса бизнес-класса на западе столицы и имеет площадь 168,70 квадратных метров. В ходе судебного разбирательства также был арестован еще один объект — квартира площадью 61 квадратный метр, стоимость которой составляет 40 миллионов рублей.
Что за вакцина
Вакцина «Конвасэл», разработанная СПбНИИВС, стала значимой частью кампании по вакцинации против COVID-19 в России. С момента получения регистрации в марте 2023 года, она включена в перечень жизненно необходимых медикаментов. Увеличение объемов ее производства — задача, которую Маковский ставил с особой важностью. Перед задержанием он обещал нарастить производство до 3,5 миллиона доз в месяц.
Предыдущие скандалы
Стоит отметить, что ситуация с Маковским не является единственной в данной сфере. Предыдущий директор СПбНИИВС Виктор Трухин также был арестован по обвинению в крупной растрате из бюджетных средств.
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